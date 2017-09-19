تقنيات مراقبة اللياقة البدنية التي تستخدم الهاتف الذكي كمنصة لها
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تقنيات مراقبة اللياقة البدنية على الهاتف الذكي

  • 19 سبتمبر/ أيلول 2017

في التقرير الثالث من حلقة فورتك لهذا الأسبوع يأخذنا أنيس القديحي الى معرض آيفا الذي تستضيفه مدينة برلين الألمانية. نتعرف في هذه الحلقة على تقنيات مراقبة اللياقة البدنية التي تستخدم الهاتف الذكي كمنصة لها.