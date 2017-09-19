تقنيات مراقبة اللياقة البدنية على الهاتف الذكي

في التقرير الثالث من حلقة فورتك لهذا الأسبوع يأخذنا أنيس القديحي الى معرض آيفا الذي تستضيفه مدينة برلين الألمانية. نتعرف في هذه الحلقة على تقنيات مراقبة اللياقة البدنية التي تستخدم الهاتف الذكي كمنصة لها.