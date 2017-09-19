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ما معنى كلمة work؟
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ما معنى كلمة work؟
19 سبتمبر/ أيلول 2017
في إكسترا أنجلش اليوم نسأل ما مدى أهمية how important العمل work؟
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