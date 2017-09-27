"دنيانا": المسرح مرآة للواقع؟

“المسرح” هو موضوع حلقة "دنيانا" لهذا الأسبوع مع مخرجات وممثلات وناشطات ثقافيات خُضن تجربة المسرح. تطرح الحلقة تساؤلات عدة حول مدى إرتباط المسرح بالواقع المُعاش، وعن ما إذا كان المسرح يوثق هذا الواقع من خلال نقل حكايا وهموم وأفراح الناس على خشبته. تناقش الحلقة أيضا موضوع الرقابة التي تعددت أوجهها سواء دينية، إجتماعية، سياسية وغيرها. فهل تشكل الرقابة حدّ لأفكار المسرحي وممارساته الفنية؟

يشارك ندى عبد الصمد في هذه الحلقة حنان الحاج علي فنانة وناشطة ثقافية من لبنان، آنا عكّاش كاتبة ومخرجة مسرحية من سوريا، ورائدة طه ممثلة وكاتبة من فلسطين.

تشاهدون "دنيانا" الجمعة بعد موجز السابعة مساء بتوقيت غرينتش.