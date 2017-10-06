"دنيانا": التراث الأثري

تناقش حلقة دنيانا هذا الأسبوع الكارثة الثقافية والحضارية التي تعيشها المنطقة العربية في ظل استهداف ليس فقط البشر وإنما الحجر أيضا.

التراث الاثري هو محور نقاش الحلقة مع متخصصات وخبيرات في مجال الآثار وهنّ عميدة شعلان وهي باحثة وخبيرة آثار من اليمن، ليلى صالح وهي مديرة الأبنية التراثية في دائرة الآثار في محافظة نينوى في العراق، وإيفا زيدان وهي خبيرة آثار من سوريا.

تطرح الحلقة تساؤلات عدة حول إستهداف الجماعات المتطرفة للمواقع الاثرية وما إذا كان هنالك أية دوافع إيديولوجية وراءها. وكيف سيتعامل الانسان مع مرحلة ما بعد الحرب فهل من الممكن إعادة بناء الإرث التراثي؟ وهل استهداف المواقع الأثرية تعدّ جريمة حرب؟

تشاهدون "دنيانا" على شاشة بي بي سي عربي الجمعة بعد موجز السابعة مساء بتوقيت غرينتش.