جهاز للتشخيص المبكر لمرض الماء الأبيض

مرض الساد أو الماء الأبيض من الأمراض البصرية الشائعة التي تصيب المتقدمين في العمر, والذي غالبا ما يتم علاجه بالجراحة واستبدال عدسات المريض بعدسات بلاستيكية. تزور داليا حيدر اسكتلندا حيث طور باحثون في جامعة "هيريوت وات" جهازا للتشخيص المبكر للمرض وذلك عبر توجيه الضوء للعين وتحليل انعكاسات ألوان الطيف دون الحاجة لجراحة.