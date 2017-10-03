جهازا للتشخيص المبكر لمرض الساد (الماء الأبيض)
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جهاز للتشخيص المبكر لمرض الماء الأبيض

  • 3 أكتوبر/ تشرين الأول 2017

مرض الساد أو الماء الأبيض من الأمراض البصرية الشائعة التي تصيب المتقدمين في العمر, والذي غالبا ما يتم علاجه بالجراحة واستبدال عدسات المريض بعدسات بلاستيكية. تزور داليا حيدر اسكتلندا حيث طور باحثون في جامعة "هيريوت وات" جهازا للتشخيص المبكر للمرض وذلك عبر توجيه الضوء للعين وتحليل انعكاسات ألوان الطيف دون الحاجة لجراحة.