برنامج ترندينغ
الأخبار الرئيسية
فيديو, حادث مدينتي: إحالة ضابط جيش مصري إلى الجنايات العسكرية بعد دهسه أسرة بأكملها, المدة 5,22
أعلن المتحدث العسكري المصري أن الضابط مرتكب جريمة الدهس بمنطقة مدينتي بالقاهرة تم إحالته إلى الجنايات العسكرية وتوجيه تهمتي القتل العمد والشروع في القتل. الجريمة وقعت إثر خلاف بين الضابط وجيرانه وأدى إلى مقتل الأم وإصابة أبنائها الثلاثة والأب.
فيديو, حقل الدرة: توتر كويتي إيراني بعد إعلان طهران استعدادها التنقيب في الحقل, المدة 4,40
تجددت التوترات بين الكويت وإيران بشأن الأحقية على حقل الدرة البحري للغاز بعد إعراب طهران استعدادها التنقيب فيه ما لم يتم ترسيم الحدود البحرية في المنطقة التي يقع فيها.
فيديو, مخيم جنين: نزوح آلاف الفلسطينيين إثر العملية العسكرية الإسرائيلية, المدة 4,10
التقت بي بي سي بعدد من أفراد العائلات النازحة من المخيم، وقالوا إنهم أجبروا على ترك منازلهم خوفاً من القصف الإسرائيلي وبحثاً عن الأمان. وأعادت العملية العسكرية الحالية إلى الأذهان ما يُعرف "بمعركة جنين" في ألفين واثنين.
فيديو, هيئة السياحة السعودية ترحب بالجميع ومنهم المثليون على أراضيها, المدة 4,40
أثار موقع هيئة السياحة السعودية جدلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن المثلية الجنسية، بعد أن ظهر في قسم محدث ضمن صفحة الأسئلة الشائعة تساؤل حول السماح للمثليين بزيارة المملكة لتكون الإجابة “أن المملكة ترحب بالجميع ونحن لا نطلب الإفصاح عن خصوصياتهم
فيديو, لين طالب: وفاة الطفلة اللبنانية بسبب "اعتداء جنسي" يخلف صدمة وغضباً, المدة 6,04
أثارت حادثة وفاة الطفلة “لين طالب” البالغة من العمر ست سنوات في منطقة عكار بلبنان بعد تعرضها "لاعتداء جنسي" صدمة وغضباً واسعاً على منصات التواصل الاجتماعي. تضاربت الأنباء والروايات حول أسبابها، وأعلنت وزارة الصحة أنها تباشر التحقيق في ظروف الوفاة .
فيديو, أحمد سعد يقاضي مهرجانا تونسيا ويواجه اتهامات بإهانة المرأة التونسية, المدة 6,27
انتهت حفلة المغني أحمد سعد في مهرجان بتونس بخلاف بين المغني والمنظمين
فيديو, جو بايدن يستخدم جهاز علاج انقطاع التنفس أثناء النوم, المدة 3,03
كشف البيت الأبيض عن حالة بايدن الصحية بعد رصد الصحفيين علامات على وجهه سببها القناع المستخدم لمساعدته على التنفس ليلاً.
فيديو, قصة "عروج" و"زفيرة" في فيلم "الملكة الأخيرة" تطرح أسئلة حول الحقبة العثمانية في الجزائر, المدة 5,41
قصة عروج بربروس و"زفيرة" في فيلم "الملكة الأخيرة" تطرح أسئلة حول الحقبة العثمانية في الجزائر
فيديو, إيلون ماسك.. مالك شركة تويتر يحدد عدد التغريدات التي يمكن رؤيتها, المدة 5,43
أعلن إيلون ماسك مالك منصة تويتر أن الموقع وضع حدا مؤقتا لعدد التغريدات التي يمكن للمستخدمين قراءتها في اليوم الواحد. وكان بإمكان زوار تويتر في السابق عرض التغريدات ومشاهدتها دون الحاجة إلى تسجيل الدخول بحساباتهم ولكن المنصة اختارت تغيير هذه السياسة وفرض تسجيل الدخول على كل زائر حتى يتمكن من قراءة التغريدات.
فيديو, مقتل نائل: مليون يورو تبرعات للشرطي الذي قتل الشاب الفرنسي, المدة 4,03
أثارت حملة تبرعات لعائلة الشرطي الفرنسي الذي قتل الشاب نائل موجة غضب في فرنسا بعد أن فاق المبلغ الذي تم جمعه الدعم من أجل أسرة القتيل. وصل مجموع التبرعات مليون يورو.
فيديو, رضوى الشربيني.. بسبب "منشور الخروف" إحالة المذيعة المصرية للتحقيق الإداري, المدة 4,10
أعلنت إدارة قنوات "سي بي سي" المصرية، إحالة المذيعة رضوى الشربيني للتحقيق، بسبب منشور على صفحتها الشخصية، وكانت المذيعة رضوى الشربيني، مقدمة برنامج "هي وبس" قد كتبت منشورا عبر فيسبوك وصف بالمسيء للرجال وهو ما أثار تفاعلا وانتقادات واسعة لها.
فيديو, حرق المصحف: من هو سلوان موميكا الذي يطالب العراق بتسلمه من السويد؟, المدة 5,30
طالب العراق السويد بتسليمه سلوان موميكا الذي حرق مصحفا في أول أيام العيد. في الأثناء عبرت الخارجية السويدية عن أسفها لما حدث وأعلنت فتح الشرطة تحقيقا في الواقعة. أما الأمين العام لحلف الناتو فيقول إن الفعل العدائي ليس بالضرورة غير قانوني.
فيديو, بأكثر من 63 ألف دولار.. بيع حقيبة يد أصغر من حبة الملح وعليها شعار "لوي فيتون", المدة 3,49
بيعت حقيبة يد مجهرية "أصغر من حبة الملح" في مزاد علني بمبلغ 63750 دولارا. وقالت المجموعة الفنية التي تقف خلف تصميم هذه الحقيبة إنها "ضيقة بما يكفي لتمريرها من خلال عين الإبرة.
فيديو, السيسي.. نسيان قراءة الفاتحة في صلاة العيد وبحضور الرئيس المصري يثير جدلا, المدة 1,57
ما زال الجدل مستمرا على نسيان الإمام قراءة سورة الفاتحة في الركعة الثانية أثناء صلاة عيد الأضحى، والتي حضرها الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إلى جانب شيخ الأزهر أحمد الطيب ووزير الأوقاف ومسؤولين آخرين جامع القوات الجوية بالقاهرة.
فيديو, نرجس أحمد.. قصة طالبة من البدون تجدد النقاش حول حقوقهم في الكويت, المدة 7,04
"الحصول على أبسط حقوق عديمي الجنسية دون مناشدة في الكويت بمثابة الحلم" مغردون كويتيون يطالبون بإيجاد حل دائم لقضية نرجس أحمد وغيرها من الطلاب البدون.
فيديو, الحجاب في فرنسا: مجلس الدولة يؤيد حظر ارتدائه من قبل لاعبات كرة القدم, المدة 4,22
أيد مجلس الدولة الفرنسي حظراً على ارتداء لاعبات كرة القدم للحجاب. وكانت مجموعة من النساء المسلمات والتي تعرف بـ "المحجبات" طعنت في المحكمة في شرعية المادة الأولى من لوائح الاتحاد الفرنسي لكرة القدم. وتحظر تلك المادة منذ عام 2016 ارتداء أي علامة أو ملابس تُظهر بوضوح الانتماء السياسي أو الفلسفي أو الديني أو النقابي.
فيديو, لماذا فشلت صفقة انتقال حكيم زياش إلى النصر السعودي؟, المدة 3,38
تقارير مختلفة عن الأسباب وراء عرقلة صفقة انتقال حكيم زياش إلى نادي النصر السعودي هذا العام. تابعوا الفيديو لمعرفة المزيد.
فيديو, نشر فيديوهات هروب أضاحي العيد يثير جدلاً ورفض واسع للسخرية منها, المدة 4,24
نشر فيديوهات هروب أضاحي العيد يثير جدلاً ورفض واسع للسخرية منها
فيديو, مقتل شخصين إثر إطلاق نار متبادل في محيط القنصلية الأمريكية بالسعودية, المدة 2,35
تواصل السلطات السعودية التحقيق في تبادل إطلاق النار الذي وقع بالقرب من مبنى القنصلية الأمريكية في جدة مساء الأربعاء.
فيديو, حرق القرآن: عراقي في السويد يحرق نسخة من القرآن في أول أيام العيد ويثير غضبا, المدة 6,39
ليست هذه المرة الأولى التي يقدم فيها شخص على إحراق نسخة من القرآن. وليست المرة الأولى أيضا التي يحدث فيها ذلك في السويد. المختلف هذه المرة هو أن الأمر هذه المرة تزامن مع أول أيام عيد الأضحى وأن مرتكب هذا الفعل عراقي الأصل.
فيديو, تجارة الأعضاء: نيجيري ينجو من محاولة مهربي بشر سرقة كليته في بريطانيا, المدة 3,50
بعد أن جاء شاب يدعى دانيال، من مدينة لاغوس النيجيرية، إلى بريطانيا بعد وعود بالحصول على "وظيفة أفضل"، اكتشف أنها خدعة لسرقة كليته.
فيديو, لماذا غضبت جماهير النادي الإفريقي التونسي من إعلان منسوب لاتصالات تونس؟, المدة 5,33
أثار إعلان منسوب لاتصالات تونس غضبا كبيرا لا سيما بين جماهير النادي الإفريقي المنافس الأكبر للترجي الرياضي التونسي.
فيديو, عيد الأضحى: تفاعل كبير على مقاطع مؤثرة لحجاج أثناء أداء مناسك الحج, المدة 5,51
تزامنا مع مناسك فريضة الحج لهذا العام، تداول نشطاء التواصل الاجتماعي مقاطع وصور لمواقف لطيفة وإنسانية والبعض منها مؤثرة تمت خلال تأدية الحجاج مناسك الحج لهذا العام.
فيديو, فرنسا تحظر شرب الكحول في أولمبياد باريس 2024, المدة 2,59
قال المسؤولون المنظمون للألعاب الأولمبية لعام 2024 في باريس إنه سيُمنع بيع وتناول المشروبات الكحولية خلال المباريات ويسمح بها فقط في منصة الشخصيات المهمة.
فيديو, الكولوسيوم في إيطاليا: البحث عن سائح نحت اسمه واسم صاحبته على جدار الأثر التاريخي, المدة 1,41
تبحث السلطات الإيطالية عن سائح نحت اسمه واسم صديقته على جدران "الكولوسيوم" الأثرية التي يبلغ عمرها نحو ألفي عام في روما. وطالبت وزيرة السياحة الإيطالية دانييلا سانتانشي بمعاقبته على جريمة أدت في السابق إلى فرض غرامات بلغت نحو 25 ألف دولار.
فيديو, مقتل شاب فرنسي قاصر يشعل غضبا في الشارع الباريسي, المدة 5,58
احتجاجا على مقتل فتى فرنسي على يد شرطي، أشعل المتظاهرون النيران في شوارع نانتير بالعاصمة باريس وأحرقوا سيارة وحطموا مواقف حافلات مع تصاعد التوتر بين الشرطة والسكان. وعبّر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عن تأثره ودعا الفرنسيين إلى الهدوء.
فيديو, الكبتاغون في سوريا: وثائقي لبي بي سي يكشف صلة مباشرة لعائلة الأسد بتجارة المخدرات, المدة 5,43
كشف تحقيق مشترك أجراه قسم التحقيقات في بي بي سي عربي وشبكة الصحافة الاستقصائية OCCRP عن صلات مباشرة جديدة بين تجارة مخدر الكبتاغون وشخصيات قيادية في القوات المسلحة السورية وكذلك عائلة الرئيس بشار الأسد.
فيديو, تبون والمغرب: تلميحات بـ"إغراق" الجزائر بالعملة المزورة تشعل سجالا, المدة 4,57
"إغراق الجزائر بالعملة المزورة".. تصريحات لعبد المجيد تبون تشعل حربا كلامية بين المغاربة والجزائريين عبر مواقع التواصل.
فيديو, "الحاج ريتشارد".. قس جنوب أفريقي يروي قصة دخوله الإسلام ومعه جموع من أتباع الكنيسة, المدة 5,01
روى قس مسيحي سابق يدعى إبراهيم ريتشموند قصة اعتناقه للإسلام خلال أدائه مناسك الحج هذا العام. وكان إبراهيم قسا في جنوب أفريقيا لمدة 15 عاما وكان له آلاف الأتباع.
فيديو, فرار لاعبين جزائريين في ألمانيا "طلبا للجوء", المدة 3,13
أكدت رئيسة الاتحادية الجزائرية لكرة اليد كريمة طالب فرار لاعبين من المنتخب الوطني بعد وصول بعثة المنتخب إلى ألمانيا للمشاركة في مونديال البالغين أقل من 21 سنة.
فيديو, العنصرية في الجزائر.. تضامن واسع مع عارضة الأزياء بركة مرزاية ذات البشرة السوداء, المدة 6,31
"أنا إنسانة مثلكم" موقف عنصري يطال العارضة الأزياء الجزائرية بركة مرزاية. فما القصة؟
فيديو, الأمومة.. لحظات مؤثرة بين أم برازيلية وابنها بعد غيبوبة 16 يوما, المدة 3,33
انتشر مقطع مصور على مواقع التواصل يظهر لحظة لقاء أم برازيلية بابنها بعد أن أفاق من غيبوبة دامت 16 يوما. وكان لهذا اللقاء أثر تردد صداه بشكل واسع ولامس قلوب الكثيرين.
فيديو, نيوم.. ولي العهد السعودي يرد على المشككين بمشروع "ذا لاين", المدة 3,42
مدينة الأحلام “ذا لاين” في نيوم من أبرز المشاريع الضخمة الرائدة في السعودية. ظهر ولي العهد السعودي محمد بن سلمان في وثائقي على محطة ديسكفري ورد على المشككين في هذا المشروع وقال إنه سيستمر ليثبت أنهم على خطأ
فيديو, من هو يفغيني بريغوجين زعيم فاغنر الذي تحول من حليف إلى تهديد لبوتين؟, المدة 5,31
قوات فاغنر الروسية بقيادة يفغيني بريغوجين التي كانت سلاحا أساسيا في يد الرئيس فلاديمير بوتين عند غزوه لأوكرانيا قبل نحو عامٍ ونصف، تتمرد وتبدأ بالزحف إلى موسكو صباح السبت لتعود أدراجها مساء نفس اليوم. ما الذي حدث؟ ومن هو بريغوجين؟
فيديو, عقار الإسكندرية.. البحث عن ضحايا تحت الأنقاض إثر وقوع مبنى سكني من 14 طابقا, المدة 3,24
انهار مبنى سكني من 14 طابقا في محافظة الإسكندرية شمالي القاهرة، صباح اليوم فيما تحاول السلطات انتشال الضحايا من تحت الأنقاض والبحث عن ناجين.
فيديو, وائل غنيم.. الناشط المصري يظهر لأول مرة منذ عودته إلى مصر العام الماضي, المدة 6,39
أثار الناشط السياسي المصري، وائل غنيم، تفاعلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي في مصر عقب نشره أول صورة له من أحد شوارع القاهرة مرتديا جلابية وبيده بطيخة. وليخرج بعدها في أول فيديو بعد وصوله إلى مصر بعد 9 سنوات في الخارج، كاشفا كواليس عودته، وتوقفه في المطار، مما أثار تفاعل نشطاء.
فيديو, جريمة الكويت.. رجل يقتل زوجته ويقطع جثتها, المدة 4,27
أثارت قصة قتل امرأة في الكويت تعاطف الكثير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي بالأخص لما تحتويه من تفاصيل مؤلمة. حيث استنكر العديد من الكويتيين والكويتيات ومن بينهم ناشطات حقوقيات، وضع المرأة وحماية السلطات لهن.
فيديو, لماذا أثارت باريس جدلاً بتصريحاتها عن علاقات إيران مع دول الخليج؟, المدة 4,14
ردت الخارجية الإيرانية على تغريدة للخارجية الفرنسية اتهمت فيها طهران بالتسبب بعدم الاستقرار في المنطقة ومطالبة بحضور أكبر للاتحاد الأوروبي في منطقة الخليج. وعلق ناصر كنعاني المتحدث باسم الخارجية الإيرانية على التغريدة بأن على فرنسا التوقف عن الإدلاء بتصريحات متدخلة.
فيديو, ضحكات متبادلة بين السيسي وآبي أحمد في خضم أزمة سد النهضة, المدة 4,36
أثارت صورة جمعت الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي برئيس وزراء أثيوبيا آبي أحمد جدلا كبيرا
فيديو, حكيم زياش.. هل ينضم النجم المغربي ولاعبون آخرون من تشيلسي إلى الأندية السعودية؟, المدة 2,04
اتفق نادي تشيلسي اللندني مع أربعة أندية سعودية على نقل لاعبيها، وتم الإعلان رسميا عن انتقال نغولو كانتي إلى “اتحاد جدة”. وحسب الإعلامي الرياضي الإيطالي فابريزيو رومانو، توصل النجم المغربي حكيم زياش لاتفاقٍ شفهي مع مسؤولي النصر، وكاليدو كوليبالي مع الهلال السعودي، وحارس مرمى تشيلسي إدوارد ميندي مع نادي أهلي جدة.
فيديو, حرب وخطف واغتصاب.. لا مكان آمن للنساء في السودان, المدة 6,02
تتضاعف مآسي الناجيات من الاغتصاب في السودان في ظل غياب وسائل الحماية الكافية وصعوبة الوصول إلى المرتكبين. وهذا ما تؤكده سليمة إسحاق من وحدة مواجهةِ العنف ضد المرأة.
فيديو, كشك ماريا.. ما قصة مطعم السيدة البغدادية التي ثار العراقيون لأجلها؟, المدة 3,37
غضب في العراق بعد تخريب كشك ماريا فوود في بغداد وأمين بغداد يتدخل.
فيديو, هضبة الجولان.. اشتباكات بين الدروز والشرطة الإسرائيلية بسبب مراوح الرياح, المدة 5,13
على مدى الأيام الماضية، نظم المئات في القرى الدرزية في هضبة الجولان مظاهرات احتجاجا على مشروع إسرائيلي لبناء مراوح جديدة لتوليد الطاقة البديلة. فماذا نعرف عن هذا المشروع؟
فيديو, مقلب محرج مع سوداني يؤدي لاعتقال يوتيوبر سعودي, المدة 5,29
تعرض مواطن سوداني يعيش في السعودية لمقلب أدى إلى قلب حياته على حد قوله، وذلك بعد أن قام يوتيوبر سعودي بنشر المقلب على مواقع التواصل.
فيديو, الجزائر والإمارات: خبر "كاذب" عن جواسيس إماراتيين وطرد السفير الإماراتي… والرئاسة تقيل وزير الاتصال, المدة 4,48
نشرت قناة النهار الجزائرية أمس على صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي خبرا أثار جدلا وقلقا كبيرين في الأوساط الجزائرية والإماراتية معا ليتبين في ما بعد أنه خبر كاذب! في الأثناء أعلنت الرئاسة الجزائرية في ساعة متأخرة من الليل إقالة وزير الاتصال.
فيديو, مشهد صادم.. سماعات الرأس "تترك فجوة" في جمجمة لاعب فيديو, المدة 4,47
أحدب وشاحب الوجه مع تجويف في الجمجمة وظهر مقوس... هذه الأعراض يمكن أن تظهر على مدمني الألعاب الإلكترونية، بحسب بعض الدراسات.
فيديو, زياد الهاني.. اعتقال الصحفي التونسي بسبب حديثه عن "الفعل الموحش للرئيس", المدة 4,12
أوقفت السلطات التونسية الصحافي البارز زياد الهاني، بتهمة إهانة الرئيس قيس سعيّد. ويثير الاعتقال مخاوف إزاء حرية التعبير في تونس منذ أن سيطر سعيّد على سلطات واسعة في 2021.
فيديو, الجيش الإسرائيلي يوقف جنوداً لدعمهم جنين و”فلسطين”, المدة 4,18
أوقف الجيش الإسرائيلي عددًا من جنوده بعدما أعربوا عن دعمهم لمدينة جنين في مقطع فيديو انتشر لهم. المقطع يظهر الجنود وهم يمدحون جنين ويشتمون إسرائيل. وقال الجيش الإسرائيلي في بيان إنه سيتم التحقيق معهم.
فيديو, عيد الأضحى: فتوى شيخ مصري عن إجازة التضحية بالطيور تثير جدلا فقهيا في مصر, المدة 5,11
أثار أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر الدكتور سعد الدين الهلالي، جدلاً واسعاً بعد دعوته إلى نشر ثقافة الأضحية بالطيور، بدلًا من نشر ثقافة الاستدانة والتقسيط. تصريحات الهلالي دفعت الدكتور عبدالله النجار، عضو مجمع البحوث الإسلامية، للرد حيث قال إن الأضحية يجب أن تكون من بهيمة الأنعام كما جاءت في القرآن والسنة.
فيديو, قاسم سليماني.. هل كانت صورة قائد فيلق القدس السبب وراء تغيير قاعة المؤتمر الصحفي لوزيري خارجية السعودية وإيران؟, المدة 5,20
تضاربت الأسباب حول تغيير مكان انعقاد المؤتمر الصحفي الذي جمع وزيري الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان ونظيره الإيراني حسين أمير عبد اللهيان في طهران بعد عودة العلاقات بين البلدين.
فيديو, الرابر الفرنسي كاريس: إلغاء حفله في طنجة بسبب "الإساءة" للمرأة المغربية, المدة 3,10
ألغيت حفلة مغني الراب الفرنسي كاريس في طنجة بعد حملة الكترونية شنها مغاربة على مواقع التواصل لمقاطعة الحفلة. الحملة جاءت بسبب أغنية سابقة لكاريس وصف خلالها المرأة المغربية بكلمات مسيئة.
فيديو, بسبب المثلية.. "أزرق القفطان" يغضب حزبا إسلاميا في المغرب, المدة 5,36
طالب حزب العدالة والتنمية بمنع عرض فيلم "أزرق القفطان" في دور العرض بالمغرب. فما التفاصيل؟
فيديو, تيتانيك.. لعنة السفينة الغارقة تلاحق الأثرياء الراغبين بكشف أسرارها, المدة 3,12
تجري عملية بحث وإنقاذ كبرى في المحيط الأطلسي، إثر فُقدان غواصة كانت تُقلّ سائحين لمشاهدة حطام السفينة تيتانيك، وعلى متنها طاقمها.
فيديو, لؤي فاضل.. وفاة المخرج العراقي تثير استياء من الأوضاع الأمنية في البلاد, المدة 2,53
عُثر على جثة المخرج العراقي لؤي فاضل غارقة في نهر دجلة بينما كانت تبحث عنه أسرته بعد اختفائه لمدة 6 أيام. وفاة فاضل الغامضة أثارت استياء البعض من الوضع الأمني في العراق. من جانبه، فتح وزير الداخلية تحقيقا لمعرفة ملابسات الوفاة.
فيديو, "الإساءة والعنصرية" تنهيان مباراتي نيوزيلندا وقطر وأيرلندا والكويت, المدة 4,58
رفض المنتخب النيوزيلندي لعب الشوط الثاني ضد منتخب قطر في المباراة الودية التي جرت بينهما في النمسا بسبب ما قالوه "إساءة وعنصرية" من لاعب قطري. وحصلت واقعة مماثلة بين منتخبي الكويت وأيرلندا.
فيديو, النشيد الجزائري.. وزيرة الخارجية الفرنسية تغضب الجزائريين بتصريح عن فقرة فرنسا في نشيد "قسما", المدة 5,41
أثار تصريح وزيرة الخارجية الفرنسية، كاثرين كولونا، عن النشيد الوطني غضب الجزائريين. وقالت الوزيرة إن المقطع المتعلق بفرنسا في النشيد الوطني قد أصبح "خارج الزمن". التصريح اعتبره البعض تدخلا في شؤون الجزائر وخرقا للأعراف الدبلوماسية.
فيديو, هل كان بإمكان خفر السواحل اليوناني إنقاذ مئات المهاجرين من الغرق؟, المدة 3,44
حصلت بي بي سي على أدلة تشكك في رواية خفر السواحل اليوناني بشأن غرق مركب المهاجرين الذي كان على متنه المئات، بينهم أطفال.
فيديو, حكم مصري يطرد جامعي الكرات بمباراة النيجر وتنزانيا, المدة 2,56
قام الحكم المصري محمد عادل بطرد جامعي الكرات في المباراة التي جمعت منتخبي النيجر مع تنزانيا في التصفيات المؤهلة لبطولة كأس الأمم الإفريقية .الخطوة أثارت جدلا على مواقع التواصل ووصفت بغير المألوفة.
فيديو, وزير التجارة العراقي يثير انتقادات بعد حديثه مع فلاح مسن.. والوزارة توضح, المدة 5,04
ضجت مواقع التواصل في العراق بفيديو يظهر وزير التجارة العراقي أثير الغريري وهو برفقة محافظ كركوك ومدير الشرطة خلال حديثه مع الفلاحين والمسوقين لمحصول الحنطة في محافظة كركوك حيث انفعل الوزير على فلاح مسن ما أثار انتقادات واسعة استدعت لإصدار الوزارة بيانا للتوضيح.
فيديو, ريان أير تعتذر بعد إعلانها وصول رحلتها إلى "تل أبيب في فلسطين المحتلة", المدة 3,21
قدم الرئيس التنفيذي لشركة الطيران الإيرلندية ريان أير اعتذارا بعد أن أعلنت مضيفة الطيران أن مدينة تل أبيب الإسرائيلية هي في فلسطين.
فيديو, محمد بن سلمان يصل فرنسا في زيارة رسمية ويقيم في منزله قصر لويس الرابع عشر, المدة 4,46
وصل ولي العهد السعودي محمد بن سلمان إلى فرنسا في زيارة تستغرق عشرة أيام. ويتضمن جدول أعماله ترأس وفد بلاده في قمة "من أجل ميثاق مالي عالمي جديد" و ملف استضافة السعودية "إكسبو 2030" بالإضافة إلى بحث العلاقات الثنائية بين فرنسا والسعودية والحرب على أوكرانيا.
فيديو, لقاء بوتين وتبون: ما الجديد؟ وما علاقته بماكرون؟, المدة 5,37
طرح اللقاء الذي جمع الرئيسان الروسي فلاديمير بوتين والجزائري عبد المجيد تبون أسئلة كثيرة حول إمكانية توجه الجزائر شرقا. فما الجديد؟
فيديو, مشرعة أسترالية تبكي في البرلمان وتشكو من تعرضها "للتحرش الجنسي", المدة 5,03
ادعت المشرعة الأسترالية ليديا ثورب تعرضها للتحرش الجنسي اللفظي والجسدي من قبل زميلها البرلماني ديفيد فان داخل مبنى البرلمان.
فيديو, مصطفى بكري.. النائب المصري يناشد ولي العهد السعودي باستعمال الجنيه المصري بالحج, المدة 0,01
ناشد النائب المصري مصطفى البكري ولي عهد السعودية محمد بن سلمان، من أجل السماح للحجاج المصريين باستخدام الجنيه المصري بدلا عن الريال السعودي. تصريحات بكري أثارت حفيظة المصريين أبرزهم الملياردير المصري نجيب ساويرس.
فيديو, منع فيلم "سبايدرمان" الجديد في دول عربية بسبب "المثلية الجنسية", المدة 5,40
أعلنت شركة "فوكس سينما" العاملة في دول الخليج ومصر ولبنان أنها لن تعرض فيلم "سبايدرمان- أكروس ذا سبايدر-فيرس". ويُعتقد أن قرارها جاء بعد الجدل على عبارة في الفيلم تدعو لحماية الأطفال المتحولين جنسيا. وأعلنت جهات رسمية في السعودية والإمارات بشكل غير مباشر عن حظر الفيلم.
فيديو, السيسي يحسم جدل تعويم الجنيه المصري مجددا, المدة 4,49
حسم الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، الجدل حول تعويم جديد لسعر الجنيه مقابل الدولار حسب اتفاق مصر مع صندوق النقد الدولي، حيث أكد على وقف التعويم لو أنه سيؤثر على المصريين، حتى لو تعارض مع مطالب صندوق النقد.
فيديو, شركة طيران صينية تفرض "وزنا مثاليا" للمضيفات والمضيفين, المدة 2,49
أثارت تعليمات شركة هينان للخطوط الجوية في الصين الانتقادات بسبب إلزامها المضيفات بالحفاظ على وزن معين من أجل الاستمرار في العمل.
فيديو, فيديو "صاحبة الفستان الأزرق" حديث المصريين.. فما القصة؟, المدة 6,36
فيديو رقصة صاحبة الفستان الأزرق الذي أصبح حديث مواقع التواصل الاجتماعي في مصر، يعود لسيدة تدعى ياسمين من محافظة الدقهلية، يثير جدلا حول تصوير أشخاص دون إذنهم. صاحبة الفيديو قالت إنها مهددة من زوجها بالطلاق بسبب انتشار الفيديو، وفق ما ذكرته وسائل إعلام مصرية.
فيديو, سبتة ومليلية..خرائط غوغل تثير حفيظة إسبانيا, المدة 5,57
أثارت شركة غوغل الأمريكية غضبا في إسبانيا بعد تصنيفها لمدينتي سبتة ومليلية كمناطق متنازع عليها برسم حدودها بخطوط متقطعة. وتقع المدينتان تحت السيادة الإسبانية في حين يواصل المغرب مطالبه بعودتهما لسيادته أما الأمم المتحدة فلا تصنفهما ضمن المناطق المتنازع عليها.
فيديو, الاتجار بالجنس.. تحقيق صحفي ينتقد "تقاعس" الإمارات عن حماية الضحايا, المدة 5,30
خلص تحقيق أجراه الاتحاد الدولي للمحققين الصحفيين ورويترز، إلى أن الإمارات وجهة رئيسية للاتجار بالجنس.
فيديو, زيارة الرئيس تبون إلى روسيا، هل ستؤثر على علاقة الجزائر بالغرب؟, المدة 5,12
وصل الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون إلى موسكو في زيارة تستمر 3 أيام. وتأتي الزيارة في وقت كان من المتوقع إعلان موعد زيارته إلى فرنسا التي كانت مقررة في النصف الثاني من الشهر الجاري.
فيديو, سريت أحمد شقور ..مقتل شابة درزية مثلية يثير غضبا, المدة 4,08
في جريمة جديدة يُعتقد أنها تستهدف المثليين، قُتلت شابة درزية تدعى سريت أحمد شقور بطلق ناري قبل أيام بمدينة الجليل
فيديو, مصر: مشروع "مقبرة الخالدين" لنقل المدافن يثير الجدل, المدة 0,01
وجه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بإنشاء "مقبرة الخالدين" لتضم رفات ذوي الإسهامات المهمة في تاريخ البلاد..وتصاعدت مؤخرا حملات منددة بقيام السلطات الحكومية على إزالة مقابر شخصيات تاريخية بالقاهرة القديمة بغرض فتح طرق وإقامة جسور.
فيديو, فلسطينية من غزة تنجب 4 توائم من ”نطف مهربة" لزوجها من السجون الإسرائيلية, المدة 5,13
كشفت السيدة الفلسطينية "رسمية" 33 عاما من قطاع غزة، عن إنجابها 4 توائم حملت بهم عن طريق نُطف نجحت بتهريبها من زوجها السجين أحمد شمالي داخل السجون الإسرائيلية منذ 15 عاما.
فيديو, محطة كهرباء بني سويف المصرية.. هل سيتم بيعها؟, المدة 5,32
كشف تقرير نشرته وكالة بلومبيرغ عن نية شركتي أكتيس البريطانية وإدرا باور الماليزية، شراء محطة كهرباء سيمنز في بني سويف بصفقة قد تبلغ قيمتها ملياري دولار.
فيديو, الأهلي المصري بطلا لدوري أبطال أفريقيا للمرة 11 في تاريخه, المدة 4,34
توج النادي الأهلي المصري بلقب دوري أبطال أفريقيا بعد تعادله في إياب نهائي البطولة مع مضيفه الوداد المغربي 1-1 في الدار البيضاء وبهذا يكون الأهلي توج بطلا لدوري أبطال أفريقا لثالث مرة على التوالي.
فيديو, مبابي.. هل ينضم النجم الفرنسي إلى ريال مدريد؟, المدة 4,36
أبلغ هداف الدوري الفرنسي كيليان مبابي إدارة ناديه باريس سان جيرمان بأنه لا ينوي تمديد عقده الذي سينتهي في حزيران/يونيو 2024. وبدأت التكهنات حول وجهة مبابي التالية..فهل سيكون نادي ريال مدريد أم نادي مانشستر يونايتد؟
فيديو, كولومبيا: العثور على 4 أطفال أحياء بعد تحطم طائرتهم, المدة 3,35
ووصف الرئيس الكولومبي غوستافو بيترو العثور على الأطفال بعد أربعة أسابيع من البحث بأنه "فرح يملأ كل البلاد".
فيديو, 153 مليار دولار.. إقرار أضخم موازنة في تاريخ العراق, المدة 5,12
أقر مجلس النواب العراقي اليوم قانون الموازنة الاتحادية للعام الجاري والعامين القادمين. وتبلغ الموازنة لكل عام نحو 153 مليار دولار. ويأتي التصويت بعد خلافات بشأن آلية توزيع واردات نفط إقليم كردستان العراق ومخصصات الحشد الشعبي وغيرها.
فيديو, رومانيا تعتذر رسميا و تستدعي سفيرها في كينيا بعد تصريحات عنصرية ضد الأفارقة, المدة 4,26
استدعت رومانيا سفيرها في كينيا، دراغوس تيغاو، للعودة إلى العاصمة بوخارست، وقدمت اعتذاراً رسميا بعدما شبه دبلوماسيين أفارقة "بالقرود". وبررت وزارة خارجية رومانيا ردها المتأخر بأنها علمت بأمر هذه التصريحات في الثامن من يونيو/حزيران الجاري، رغم وقوعه في نهاية أبريل/نيسان الماضي.
فيديو, نيمار.. هل ينضم نجم باريس سان جيرمان إلى صفوف الهلال السعودي؟, المدة 4,41
بعد أن حسم ليونيل ميسي مصيره وانتقل إلى أنتر ميامي، بدأ نادي الهلال البحث عن لاعب عالمي جديد وبدأت التقارير تتحدث عن أن وفدا من الهلال يزور باريس حاليا لبحث انضمام النجم البرازيلي نيمار دي سيلفا مهاجم نادي باريس سان جيرمان إليه.
فيديو, قرش الغردقة.. مقتل مواطن روسي بعد مهاجمته من قبل سمكة قرش في مصر, المدة 5,25
في حادث مأساوي، هاجمت سمكة قرش من نوع "النمر" مواطنا روسيا عمره 24 عاما في مياه البحر الأحمر بالغردقة المصرية، ما أدى إلى وفاته على الفور. وقامت السلطات المحلية بإيقاف جميع النشاطات المائية ريثما يتم اتخاذ تدابير إضافية.
فيديو, جورجيا ميلوني.. ترجمة خاطئة لكلامها تضع الرئاسة التونسية في موقف محرج مع إيطاليا, المدة 4,55
أثارت ترجمة فورية خاطئة لبيان رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني بعد لقائها الرئيس التونسي قيس سعيد موجة من الانتقادات والسخرية.
فيديو, بي بي سي تكشف.. كيف يتحول التحرش الجنسي إلى تجارة مربحة في شرق آسيا, المدة 0,01
تمكن فريق لبي بي سي من الكشف عن تجارة مربحة يجنيها أصحابها من نشر مقاطع فيديو للتحرش بالفتيات في وسائل النقل العام في اليابان ودول بشرق آسيا.
فيديو, مدرسة أردنية تطلب من المعلمات تنظيم الحمل والولادة في العطلة الصيفية, المدة 0,01
أثارت مدرسة خاصة في الأردن ضجة بعد تعميم للمدرسات بتنظيم حملهن لتتوافق مواعيد الولادة مع أشهر الصيف خلال العطلة المدرسية، ما أثار ردود فعل واسعة في الأردن.
فيديو, كريم بنزيما: اخترت السعودية لأنني مسلم وأريد تعلم العربية, المدة 4,26
أقام نادي الاتحاد حفلا أسطوريا لتقديم لاعبه الجديد كريم بنزيما والذي حضره آلاف المشجعين. وصرح بنزيما أنه اختار السعودية لأنها بلد مسلم ولأنه يريد تعلم العربية.
فيديو, ابنة عاصي الحلاني تعقد قرانها مدنيا في الإمارات وحفل الزفاف في لبنان.. لماذا؟, المدة 6,07
احتفل فارس الغناء العربي الفنان اللبناني عاصي الحلاني بزواج ابنته الكبرى ماريتا على كميل أبي خليل في حفل زفاف أقيم في لبنان، بينما تم عقد قرانهما في أبوظبي وفقا للقانون الإماراتي.
فيديو, لماذا فضل ميسي الانتقال إلى إنتر ميامي بدلا من الهلال السعودي؟ وكيف علق السعوديون؟, المدة 5,22
ينضم الأرجنتيني ليونيل ميسي، إلى فريق إنتر ميامي الأمريكي بعد مغادرته باريس سان جيرمان بطل فرنسا. ومن المقرّر أن يرفض لاعب برشلونة السابق عرضا أضخم من نادي الهلال السعودي.
فيديو, سجن حاج لبناني في السعودية يثير غضبا في لبنان, المدة 5,43
قامت عائلة الشاب اللبناني حيدر سليم بقطع الطريق المطار الدولي احتجاجا على استمرار سجن ابنهم في السجون السعودية مطالبين الدولة اللبنانية بالتحرك أمام السلطات السعودية للإفراج عنه. وكان حيدر سليم قد صور فيديو أثناء أداء مناسك الحج في مكة دعا فيه لظهور الامام فاعتقل بعد أيام.
فيديو, الاتحاد الدولي للمحترفين يحذر من التعاقد مع الأندية المصرية والاتحاد المصري لكرة القدم يرد, المدة 4,05
حذر الاتحاد الدولي للاعبي كرة القدم للمحترفين من التوقيع للأندية المصرية، مشيرا إلى وجود انتهاكات تعاقدية وساعة النطاق، يذهب ضحيتها لاعبين ومدربين، تشمل عدم دفع المستحقات ومصادرة جوازات السفر.
فيديو, إسرائيل تدرس الاعتراف بسيادة المغرب على الصحراء الغربية, المدة 4,51
نقلت وكالة رويترز عن مسؤولين إسرائيليين أن حكومة نتنياهو تبحث إمكانية إعلان الاعتراف بسيادة المغرب على الصحراء الغربية. وتزامن ذلك مع زيارة كل من رئيس الكنيست ومستشار الأمن القومي الإسرائيلي إلى المغرب.
فيديو, الشرطة الأمريكية توقف عريسا يمنيا لحمله سلاحا خلال موكب عرسه, المدة 5,05
أوقفت الشرطة الأمريكية في ولاية ميشيغان موكب عريس يمني، يدعى صقر هيكل عوض مع موكبه، عقب بلاغ يتهمه بالتجول بمجموعة من الأسلحة. وبعد التحقق، قررت الشرطة إخلاء سبيله مكتفية بالتقاط الصور التذكارية معه.
فيديو, كريم بنزيما.. ما قيمة صفقة انتقال النجم الفرنسي إلى نادي اتحاد جدة؟, المدة 3,04
ذكرت صحف إسبانية أن النجم الفرنسي من أصول جزائرية انتقل من ناديه ريال مدريد إلى نادي اتحاد جدة مقابل 107 ملايين دولار في الموسم الواحد حتى عام 2026.
فيديو, أحمد عماد الدين راضي.. هل توفي وزير الصحة المصري الأسبق بـ"خطأ طبي"؟, المدة 5,56
ضج الشارع المصري بخبر وفاة وزير الصحة الأسبق أحمد عماد الدين راضي الذي قيل إنه توفي نتيجة خطأ طبي أثناء إجراء عملية جراحية في القلب. ونفت نقابة الأطباء تلك الفرضية وفتحت تحقيقا.
فيديو, مربي نحل يمني يروج لإنتاج العسل بخوذة من النحل على رأسه, المدة 6,10
تفاعل عدد كبير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع فيديو لمربي نحل يمني، قام بمداعبة النحل وجعله يتجمع فوق رأسه بما يشبه الخوذة، دون أن يلسعه.
فيديو, ترحيل مصريين من ليبيا سيرا على الأقدام يثير غضبا في مصر, المدة 4,28
قطع آلاف المهاجرين المصريين رحلة العودة من ليبيا إلى بلادهم سيراً على الأقدام بعد قرار السلطات الليبية ترحيلهم إلى بلادهم لإقامتهم بصورة غير قانونية.
فيديو, التمثيل في الأفلام الإباحية.. "عرض" مثير للجدل من مركز بلجيكي لمساعدة العاطلين عن العمل, المدة 4,35
أثار مركز لمساعدة الممثلين العاطلين عن العمل في بلجيكا غضبا عندما سأل في استبيان الباحثين منهم عن وظائف ما إن كانوا مستعدين للتمثيل في أفلام إباحية. هذا العرض أثار غضبا وتساؤلات ما إن كان موجها للممثلين والممثلات على حد سواء، بينما طالب مسؤولون في حزب العمال البلجيكي بضرورة حذفه فورا.
فيديو, إحالة ناشطة سعودية لمحكمة قضايا الإرهاب بتهمة الإساءة للقيم الدينية, المدة 6,29
أحيلت مناهل العتيبي السعودية الناشطة على مواقع التواصل الاجتماعي إلى المحكمة الجزائية المتخصصة التي تنظر في قضايا الإرهاب وقضايا الجرائم المعلوماتية. وكانت الشرطة السعودية أوقفت مناهل في الرياض بعدما اتهمتها النيابة العامة بنشر صور ومقاطع بملابس غير محتشمة وتحريض الفتيات على عدم ارتداء العباءة السوداء التقليدية وانتقاد القوانين المتعلقة بالمرأة ومن بينها قانون ولاية الرجل
فيديو, أم عراقية تتحدى نظرة المجتمع النمطية للمصابين بطيف التوحد, المدة 9,05
شيماء الهاشمي أم عراقية تكافح من أجل تغيير نظرة المجتمع العراقي بالأطفال المصابين بطيف التوحد من خلال نشرها فيديوهات توعوية تحاول من خلالها نقل تجربتها الشخصية مع أبناءها وسط غياب خطط تربوية للمؤسسات الحكومية
فيديو, الجندي المصري.. من هو محمد صلاح إبراهيم منفذ "الهجوم الحدودي"؟, المدة 0,01
قالت هيئة البث الإسرائيلية إن مصر تسلمت جثمان محمد صلاح إبراهيم، الجندي من حرس الحدود الذي قتل ثلاثة جنود إسرائيليين، وقتل في اشتباك بعد عبوره الحدود بين مصر وإسرائيل.
فيديو, رامي عدوان.. تحقيق فرنسي في ادعاءات "عنف واغتصاب" سيدتين ضد سفير لبنان, المدة 6,39
قررت وزارة الخارجية اللبنانية إرسال لجنة تحقيق إلى فرنسا للتحقيق في ادعاءات "اغتصاب وعنف" ضد السفير رامي عدوان. جاء ذلك بعد شكاوى من موظفتين سابقتين في السفارة وطلب السلطات الفرنسية رفع الحصانة عنه.
فيديو, الاتحاد العراقي لكرة القدم و"لاليغا" الإسبانية يوقعان اتفاق شراكة, المدة 0,01
برعاية رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، عقد اتحاد كرة القدم شراكة مع "لاليغا" الإسبانية، في خطوة من شأنها النهوض بواقع كرة القدم العراقية.
فيديو, وجدي غنيم.. تركيا ترفض منح جنسيتها للداعية المصري, المدة 5,29
أعلن الداعية المصري وجدي غنيم رفض تركيا منحه جنسيتها أو حتى تجديد الإقامة. فما التفاصيل؟
فيديو, موريتانيا.. احتجاجات وقطع للإنترنت بعد مقتل مواطنَين من ذوي البشرة السمراء, المدة 4,00
ما تزال الأوضاع متوترة في عدة مدن موريتانية بعد مقتل مواطنَين من ذوي الأصول الإفريقية وسط اتهامات للشرطة ونفي الأخيرة. وفتحت السلطات تحقيقا ولجأت لقطع الإنترنت عن الهواتف المحمولة، لمنع تأجيج الأوضاع في البلاد، مؤكدة أن الوضع تحت السيطرة.
فيديو, ميسي.. هل يسير النجم الأرجنتيني على خطى رونالدو بعد إعلان رحيله عن باريس سان جيرمان؟, المدة 3,23
بعد إعلان نادي باريس سان جيرمان رحيل ليونيل ميسي عن صفوفه، تفاءل مشجعون سعوديون باستقطاب النجم الأرجنتيني. يأتي هذا بعد تقارير عن تلقي ميسي عرضا من الهلال السعودي للانضام إليه.
فيديو, جمعية لبنانية تثير جدلا حول "التمييز بين الطالبات" بسبب أسمائهن, المدة 5,16
أثارت جمعية المقاصد الخيرية الإسلامية اللبنانية جدلاً بعد قرار بمنح كل تلميذة جديدة تحمل اسم خديجة أو فاطمة أو عائشة أو زينب من رسوم التسجيل وخصماً من قيمة القسط السنوي جدلاً واسعاً في لبنان.
فيديو, بعد مشروع التنمية العراقي، إيران تثير مشروع "جنوب شمال".. هل هناك منافسة بينهما؟, المدة 6,13
أثار إعلان رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني عن تلقيه عروض تمويل لمشروع طريق التنمية من البصرة إلى الحدود الشمالية مع تركيا تساؤلات على مواقع التواصل. يأتي الإعلان عن المشروع بالتزامن مع تنفيذ روسيا مشروع آخر في المنطقة من ميناء بندر عباس جنوبي إيران إلى مدينة سان بطرسبرغ.
فيديو, كريم بنزيما.. هل ينتقل إلى نادي الاتحاد السعودي بعقد قيمته 200 مليون يورو؟, المدة 5,03
ذكرت صحيفة "آس" الإسبانية المقربة من نادي ريال مدريد أن النجم الفرنسي من أصول جزائرية كريم بنزيما على وشك توقيع عقد لمدة سنتين مع نادي الاتحاد السعودي قيمته 200 مليون يورو. ولم يؤكد النادي أو بنزيما تلك الأنباء حتى الآن.
فيديو, ياسين بونو ويوسف النصيري يحملان ثاني لقب أوروبي كبير مع إشبيلية, المدة 2,51
بات ياسين بونو ومواطنه يوسف النصيري أول لاعبين عربيين يتوجان بلقبين قاريين بعد فوزهما إشبيلية بلقب الدوري الأوروبي للمرة الثانية.
فيديو, زفاف ولي العهد الأردني: الأمير الحسين بن عبد الله يعقد القران على عروسه رجوة آل سيف, المدة 6,31
احتفل الأردن بزفاف ولي العهد الأمير الحسين بن عبد الله حيث عقد قرانه على الأميرة رجوة آل سيف في قصر زهران الشهير. وحضر الحفل الملكي شخصيات أردنية وعربية ودولية بارزة.
فيديو, جمعيات مغربية تندد بحكم قضائي مخفف في قضية اغتصاب قاصر وتطالب بمراجعة القوانين, المدة 5,30
تظاهر ناشطون وناشطات أمام محكمة أكادير الابتدائية في المغرب، احتجاجا على حكم بسنة سجنا نافذا فقط على خمسة من المتهمين في جريمة اغتصاب فتاة قاصر.
فيديو, آل باتشينو يكشف عن حمل صديقته الكويتية نور الفلاح.. فمن هي؟, المدة 4,57
تصدر اسم الكويتية نور الفلاح وسائل الإعلام ومنصات التواصل في العالم بعد إعلان الفنان العالمي آل باتشينو الذي يبلغ من العمر 83 عاما، انتظاره مولوده الرابع من المنتجة الكويتية الأصل نور الفلاح التي تبلغ من العمر 29.
فيديو, تظاهرات في البحرين احتجاجاً على إعدام السلطات السعودية لمواطنَين بحرينيين, المدة 5,30
شهدت البحرين احتجاجات على خلفية تنفيذ حكم إعدام مواطنَين بحرينيين من الطائفة الشيعية في السعودية هما جعفر سلطان وصادق ثامر، وذلك بعد إدانتهما بالإرهاب.
فيديو, سعيد بن رحمة.. النجم الجزائري يحظى بلقب صاحب أقوى هدف في البريميرليغ, المدة 3,45
أعلن الدوري الإنجليزي الممتاز حصول الجزائري سعيد بن رحمة، لاعب وست هام يونايتد، على لقب صاحب أقوى هدف في الدوري للموسم الفائت 2022-2023.
فيديو, اشتباكات وتكسير صناديق خلال تصويت لسحب الثقة من نقيب المهندسين المصريين, المدة 8,35
شهدت نقابة المهندسين المصرية اقتحام مجهولين لمقر الجمعية العمومية غير العادية، والقيام بتكسير صناديق خلال التصويت لسحب الثقة من النقيب طارق النبراوي. كذلك تم الاعتداء على المتواجدين داخل مقر الجمعية
فيديو, صحف جزائرية تتهم مخابرات فرنسا وإسرائيل والمغرب بالتخطيط للفوضى في الجزائر, المدة 4,58
نقلت وسائل إعلام جزائرية عن مصادر وصفتها بالموثوقة بانعقاد اجتماع في إسرائيل بين المخابرات الإسرائيلية والفرنسية والمغربية، وأنه كان على جدول أعمالهم وضع خطة لزعزعة الاستقرار في الجزائر وخلق الفوضى في عدة ولايات جزائرية.
فيديو, المايقوما.. وفاة 50 طفلا ورضيعا في دار أيتام في السودان, المدة 3,25
توفي عشرات الأطفال في دار للأيتام بالخرطوم نتيجة المعارك العسكرية الطاحنة بين الجيش وقوات الدعم السريع، وذلك وفقا لما نقلته وكالة رويترز عن العاملين في الدار.