برنامج ترندينغ

أثار مركز لمساعدة الممثلين العاطلين عن العمل في بلجيكا غضبا عندما سأل في استبيان الباحثين منهم عن وظائف ما إن كانوا مستعدين للتمثيل في أفلام إباحية. هذا العرض أثار غضبا وتساؤلات ما إن كان موجها للممثلين والممثلات على حد سواء، بينما طالب مسؤولون في حزب العمال البلجيكي بضرورة حذفه فورا.

6 يونيو/ حزيران 2023