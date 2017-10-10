حديث الساعة: رفع العقوبات على السودان، دلالات وتوقعات

يدخل قرار واشنطن الخاص بالرفع الجزئي عن العقوبات المفروضة على السودان حيز التنفيذ اعتباراً من الخميس الثاني عشر من شهر اكتوبر/ تشرين الاول. وقد أرجعت واشنطن قرار رفع العقوبات التي دامت عشرين عاما الى تعاون السودان في مجال مكافحة الارهاب والى تحسن سجل الخرطوم في مجال حقوق الانسان. وقد ابقت واشنطن في الوقت نفسه على السودان ضمن قائمة الدول الراعية للإرهاب كما أبقت على العقوبات المفروضة على الخرطوم والمتعلقة بأزمة دارفور.

= فماذا بعد رفع العقوبات عن السودان سياسيا واقتصاديا ؟

=وما اسباب تفاوت قوى المعارضة ازاء قرار رفع العقوبات ؟

هذه التساؤلات وغيرها نطرحها في حلقة هذا الاسبوع من برنامج حديث الساعة يوم الأربعاء بعد موجز أنباء السابعة مساء بتوقيت غرينتش.