يعشق الكثير من الاشخاص زيارة القصور والقلاع التاريخية ومحاولة الرجوع بالزمن لتخيل كيف كانت الحياة في تلك الحقب. مع تقنية هيستوباد لا حاجة للتخيل! كومبيوتر لوحي طورته شركة فرنسية قادر على عرض الكثير من التفاصيل التي وجدت قبل مئات السنين. نسيم رمضان يختبر هذه التقنية في معرض فيفا تك في باريس.
كومبيوتر لوحي يعرض تفاصيل من قصور وقلاع وجدت قبل مئات السنين
- 11 أكتوبر/ تشرين الأول 2017
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