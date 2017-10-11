كمبيوتر لوحي يعرض نقاصيل قصور وقلاع في فترات تاريخية
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كومبيوتر لوحي يعرض تفاصيل من قصور وقلاع وجدت قبل مئات السنين

  • 11 أكتوبر/ تشرين الأول 2017

يعشق الكثير من الاشخاص زيارة القصور والقلاع التاريخية ومحاولة الرجوع بالزمن لتخيل كيف كانت الحياة في تلك الحقب. مع تقنية هيستوباد لا حاجة للتخيل! كومبيوتر لوحي طورته شركة فرنسية قادر على عرض الكثير من التفاصيل التي وجدت قبل مئات السنين. نسيم رمضان يختبر هذه التقنية في معرض فيفا تك في باريس.