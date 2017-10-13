أنت صوفي إذن أنت درويش زاهد؟

الإبتعاد عن الرذائل والإقتراب من الفضائل والتجلي والعيش عيشة الدراويش. هل تلك الكلمات تلخص الصوفية ؟ هي تلخص حتماً ما يعتقده كثير من المتصوفين لكنها أيضا لا تروق للبعض.

أما أكثر ما لفتني في أي بحث عن الصوفية أن شيئاً آخر يتكرر أيضا وهو أنْ ليس هنالك تعريف واحد للصوفية. لكن الأمور تصبح أكثر تعقيداً عندما يقول صوفيون ممارسون، إن الصوفية لا تُربط حصراً بالإسلام لأنها سابقه له وتعود جذورها إلى ما قبله. هذا القول طبعاً يرفضه صوفيون آخرون ممن يعتبرون أن الصوفية لا تخرج عن الإسلام لكنها تسير في فضاء رحب شعاره 'اعبد الله كأنك تراه' ما يفتح باب الخيال ما جعل الخيال طريقة من طرق المعرفة لدى المتصوفين. ليس هذا فقط مدار اختلاف او تفسيرات مختلفة إنما أيضا النظرة الى المتصوف نفسه ؟ هل يمارس رياضة روحية؟ وهو يظن أنه يمارس العبادة؟ هلى فعلاً عليه الإبتعاد عن الملذات والعيش عيشة الزاهد بالأشياء؟ أم أن هذه الأمور تغيرت مع تطور الحياة ؟ ولم يعد الصوفي درويش يجسده البارم حول ذاته مرة بعد أخرى بعد أخرى حتى يرتفع بذاته إلى أعلى.

فعلاً ففي ذهننا، عندما يجري الحديث عن الصوفية فإن رقصة الدراويش تحضر أمامنا.

فعملياً دوران الدراويش الذي تحول فولكلوراً هو حاضر في بعض الطقوس لأن هذا الدوران هو دوران حول الذات وصولاً إلى الإرتقاء لملاقاة الذات الإلهية. هنا أيضا هنالك اختلاف في التفسير، فالدرويش الذي يدور حول ذاته طقس يرتبط شكلاً بالصوفيه لكن حصر الصوفية فيه اجتزاء كبير حسب هؤلاء.

ما هي الصوفية التي تحمل أكثر من تفسير وأكثر من طريقة وأكثر من سلوك ومن هم المتصوفون ؟ أسئلة نطرحها في دنيانا مع إيناس عبدالرحمن خيري من السودان ، ياسمينة صبيحي من المغرب وسهام بدوي من مصر .

دنيانا الجمعة السابعة غرينتش وفي إعادة السبت والأحد في مواعيد تنشر على صفحات البرنامج

كما يبث على الإذاعة الجمعة الحادية عشرة والنصف غرينتش ويعاد في الأيام التي تليه.