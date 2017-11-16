"دنيانا": التراث الغنائي

الاغنية التراثية هي وسيلة للتعرف على ثقافات الشعوب. والمنطقة العربية من مشرقها إلى مغربها غنية بالأغنية التراثية الشعبية التي تُعتبر وثيقة إجتماعية تُصور عادات الناس وتقاليدهم. وهي هوية تُعرفنا على حكايا الناس وعلى قضاياهم كما الاغنية التراثية الفلسطينية التي تحمل في كلماتها حنين الى الارض وحلم بالعودة ومعاناة الشتات.

يشارك ندى عبد الصمد في هذه الحلقة زهرة الاجنف وهي فنانة مهتمة بالتراث الغنائي من تونس، أمل كعوش وهي مغنية ورسامة كاريكاتور من فلسطين ومقيمة في بيروت، ونادين الخالدي وهي فنانة ومؤسِّسة فرقة طرباند من العراق.

دنيانا الجمعة الساعة السابعة مساء بتوقيت غرينيتش.