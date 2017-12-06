"دنيانا": حكايات مدن

عندما نتحدث عن علاقتنا بمدننا تأتي الى أذهاننا الكثير من المفردات التي تصف العلاقة الحقيقية التي تربط كل فرد بمدينته التي عاش فيها وكان شاهدا عليها وعلى أزماتها وحروبها وصراعاتها الداخلية والخارجية. وهنالك من حكمت عليه الظروف بأن يعيش بعيدا عن مدينته فعاش نكبتين؛ نكبة الفراق وحلم العودة ونكبة الحياة في مدينة غريبة. كيف هي علاقتنا بمدننا؟ هل هي علاقة حبٍ أم كره؟ هل هي علاقة واقعية أم خيالية؟ أم خوف وطمأنينة؟

مشاركات "دنيانا" هذا الاسبوع شاهدات على مدنهنّ بإستثناء شهد وادي وهي باحثة وكاتبة فلسطينية تعيش في البرتغال ولم يتسنى لها أن تزور مدينتها يوما. أما جيهان أبو زيد وهي باحثة ومؤسِّسة منظمة “سالمة” لتمكين المرأة من مصر وحبيبة العلوي وهي أستاذة جامعية وكاتبة ومن الجزائر تحدثتا عن علاقتهما كلٍّ بمدينتها التي وُلدت وعاشت وكبرت فيها.

دنيانا الجمعة السابعة مساء بتوقيت غرينيتش.