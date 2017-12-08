من هم نجوم الكرة الذهبية منذ تأسيسها؟

المنافسة على لقب أفضل لاعب في العالم يبدو أنها انحصرت لمدة عقد بأكمله على لاعبين فقط وهما اللاعب البرتغالي مهاجم فريق ريال مدريد الإسباني كريستيانو رونالدو الأرجنتيني ليونيل ميسي لاعب فريق برشلونة الإسباني.

للعام الثاني على التوالي و للمرة الخامسة في مسيرته، توج نجم كرة القدم البرتغالي ولاعب فريق ريال مدريد الإسباني كريستيانو رونالدو، بجائزة الكرة الذهبية لعام2017. ليتعادل بذلك في عدد مرات حصوله على الجائزة مع منافسه التقليدي ليونيل ميسي، و الذي كان قد فاز بالجائزة خمس مرات سابقة آخرها عام ألفين و خمسة عشر.

لكن ما هو تاريخ هذه الجائزة و متى بدأت؟ نرفانا السعيد توجهت بهذه الأسئلة لأحمد عطا ، الصحفي الرياضي، و مدير النسخة العربية لموقع غول دوت كوم سابقا.