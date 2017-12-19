وثائقيات وتحقيقات بي بي سي
أهم الاخبار
خادمات للبيع : سوق وادي السليكون للعبيد على الإنترنت
كشف تحقيق سري لبي بي سي عربي عن مستخدمي تطبيقات في الكويت ينتهكون القوانين المحلية والدولية الخاصة بمكافحة العبودية العصرية، بمن فيهم امرأةٌ تعرض طفلة للبيع.
- 21 أبريل/ نيسان 2020
البحرين: كسر الصمت
في هذا الوثائقي الحصري، تستقصي بي بي سي نيوز عربي مزاعم بحدوث انتهاكات لحقوق الإنسان في البحرين جرت على خلفية سباق فورميولا 1 للسيارات.
- 21 أبريل/ نيسان 2020
صيّاد الكنوز: العملات المفقودة من حقبة الإسكندر الأكبر
تحقّق بي بي سي عربي في اختفاء عدد من أندر العملات في العالم بعد اكتشافها على شواطئ غزّة من قبل صيّادي الأسماك
- 21 أبريل/ نيسان 2020
من يحقق الثراء من الحشيش المغربي؟
يستكشف مراسلنا معاناة زارعي نبتة الحشيش وكيف يتضاعف سعر المحصول بعد تهريبه ووصوله إلى متعاطيه في أوروبا.
- 21 أبريل/ نيسان 2020
جراح العراق: نساء يداوين آثار الحرب
وثائقي يستكشف المحن النفسية التي عصفت بالشعب العراقي بعد الحروب المدمرة التي شهدتها البلاد.
- 16 أبريل/ نيسان 2019
وثائقيات بي بي سي على مواقع التواصل الاجتماعي
هفرين خلف: مقتل صانعة سلام سورية
- 21 أبريل/ نيسان 2020
"فخر فلسطين"
- 21 أبريل/ نيسان 2020
حرب سوريا السامة
- 15 نوفمبر/ تشرين الثاني 2018
سوريا: تاريخ روجافا السري
- 15 نوفمبر/ تشرين الثاني 2018
آخر المسيحيين
- 13 نوفمبر/ تشرين الثاني 2018
حصار مكة
- 9 أبريل/ نيسان 2019
ولي العهد تحت المجهر
- 15 أبريل/ نيسان 2019
أسلحة المراقبة الشاملة
- 16 يناير/ كانون الثاني 2018
وداعاً حلب
- 16 يناير/ كانون الثاني 2018
أمراء آل سعود المخطوفون
- 23 يوليو/ تموز 2018
فتنة على ضفاف دجلة
- 20 يوليو/ تموز 2018
الموصل مدينتي
- 23 يوليو/ تموز 2018
رجال حاربوا من أجل الموصل
- 23 يوليو/ تموز 2018
صوت الحب
- 23 أبريل/ نيسان 2019
الموت في العزاء
- 23 يوليو/ تموز 2018
موت في الخدمة
- 16 يناير/ كانون الثاني 2018
الخليل: حيث تستخدم الكاميرا كسلاح
- 18 يوليو/ تموز 2018
"بمقدوري ترتيب نتيجة مباراة مهمة نظير 68 ألف دولار"
- 19 سبتمبر/ أيلول 2018
أحلام غزة
- 6 سبتمبر/ أيلول 2018
من مصر إلى أوروبا: غرقى بلا ثمن
- 23 يوليو/ تموز 2018
اليمن: وباء الحرب
- 23 يوليو/ تموز 2018
خفايا الحرب الأمريكية ضد القاعدة في اليمن
- 22 يناير/ كانون الثاني 2019
الصراع في اليمن من مركز القيادة والتحكم السعودي
- 23 يوليو/ تموز 2018
جريمة في اسطنبول
- 23 يوليو/ تموز 2018
"فوضى فوضى"
- 23 يوليو/ تموز 2018
ضحايا الشرف
- 23 يوليو/ تموز 2018
جنود اسرائيل العرب
- 23 يوليو/ تموز 2018
العمل لصالح العدو
- 19 يوليو/ تموز 2018
اليمن أطفال الجوع
- 9 أبريل/ نيسان 2019
الساحر الذي سرق البنك
- 23 يوليو/ تموز 2018
جدل الميراث في تونس
- 11 ديسمبر/ كانون الأول 2018
تجارة الجنس السرية في العراق
تحقيق استقصائي سري لبي بي سي نيوز عربي تم تصويره في بغداد وكربلاء، يكشف عن عالم سري من الاستغلال الجنسي للأطفال والنساء.
هل تتحمل روسيا مسؤولية "ضربة إدلب المزدوجة"؟
تحقيق أجرته بي بي سي وجد أدلة على ارتكاب جريمة حرب في هجوم صاروخي في إدلب في سوريا أسفر عن مقتل 39 شخصًا.
جرائم حرب" في ليبيا منسوبة لقوات حفتر على فيسبوك"
تحقيق لبي بي سي عربي وجد أدلة لجرائم حرب محتملة يتم تداولها على نطاق واسع على مواقع التواصل الاجتماعي، وتتضمن تلك المواد تصفية جنود مأسورين.
وجد صوفي: رحلة داخل مصر الروحية
يلقي فيلم بي بي سي العربية "وجد صوفي" الضوء على الأهمية الاجتماعية والروحية لمهرجانات المولد ومكانتها اليوم ضمن الثقافة المصرية والإسلامية.
شرطي بغداد: محاربة الجريمة في شوارع المدينة الأكثر خطورة في العراق
لأول مرة سمحت شرطة بغداد لفريق من بي بي سي عربي بمرافقتها وتصويرها وقائدها الرائد عزيز ناصر
خسرت 51 كيلو غراما بحثا عن الجسد المثالي، لكني لم أحصل عليه
شاب مصري يحكي كيف ساهمت تجربته في انقاص الوزن في تغيير منظوره للحياة.
الهروب من أوروبا
وثائقي يرصد مسيرة سوريين وصلوا إلى أوروبا عن طريق التهريب طلباً للجوء، لكنهم قرروا الهروب لاحقا أن خاب أملهم بواقع الحياة في أوروبا.