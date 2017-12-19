وثائقيات وتحقيقات بي بي سي

صيّاد الكنوز: العملات المفقودة من حقبة الإسكندر الأكبر

تحقّق بي بي سي عربي في اختفاء عدد من أندر العملات في العالم بعد اكتشافها على شواطئ غزّة من قبل صيّادي الأسماك