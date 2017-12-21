"بتوقيت مصر": حلقة خاصة من الإسماعيلية

في حلقة هذا الأسبوع من "بتوقيت مصر" نقدم لكم حلقة خاصة من محافظة الإسماعيلية.

نزور المحافظة ذات نسبة الطلاق والخلع الأعلى في مصر ونسأل المسؤولين والمتابعين عن تفاصيل هذه الأرقام وسببها وسبل مواجهتها والحد منها.

كما نزور واحدة من أفقر القرى في المحافظة ونسأل مسؤوليها وسكانها عن أحوال القرية ومشاكلها وسبب تدهور الأحوال فيها كما نسأل عن تأثير المشروعات القومية التي أنشئت في المحافظة على هذه القرية ونظيراتها.

ونزور مدينة المستقبل حيث تم "نقل" مجموعات من الأقبط المقيمين بمدينة العريش بشمال سيناء بعد الحوادث الارهابية التي استهدفتهم هناك.

كل هذا وأكثر في حلقة هذا الأسبوع من بتوقيت مصرالخميس بعد موجز السابعة مساء بتوقيت غرينتش.