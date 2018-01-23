جوليان الحاج مراسلنا في بيروت أجرى حواراً مع عائلة لبنانية مؤلفة من الأب ميشال والأم أنج وابنتيهما سارة وسيرينا، وسألهم كيف يتم توزيع الأدوار داخل أسرتهم؟