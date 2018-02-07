كيف يتحوّل الصحن الهوائي إلى ”سخان شمسي؟“

في الجزء الثاني من الحلقة ترد شيماء على بعض التعليقات الواردة على مشروعها عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
ونشاهد فيلما من الغوطة الشرقية لدمشق عن تحويل الصحن الهوائي إلى ”سخان شمسي“ للطبخ، في ظل الشحّ في الغاز، الوقود والكهرباء بسبب الحرب المستمرة.
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في الجزء الثاني من الحلقة ترد شيماء على بعض التعليقات الواردة على مشروعها عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
ونشاهد فيلما من الغوطة الشرقية لدمشق عن تحويل الصحن الهوائي إلى ”سخان شمسي“ للطبخ، في ظل الشحّ في الغاز، الوقود والكهرباء بسبب الحرب المستمرة.