كيف يتحوّل اللّعب إلى مصدر دخل؟
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كيف يتحوّل اللّعب إلى مصدر دخل؟

  • 21 فبراير/ شباط 2018

في الحلقة 21 من برنامج بي بي سي إكسترا، ندخل عالم الرياضة الإلكترونية ونستقبل اللاعب ومصمم الألعاب الإلكترونية أحمد النشيط من البحرين. كما نتعرّف على الشاب اللبناني محمد الحجار، الذي تخلى عن عمله في دبي ليحقق حلمه ويفتح محله الخاص بألعاب الفيديو. وبمناسبة يوم القصبة العتيقة في العاصمة الجزائرية سنأخذكم في رحلة مع محمد عدلان إلى أدراج وأزقة الحيّ الأثري والقلعة المصنّفة ضمن لائحة التراث العالمي.