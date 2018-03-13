الدراما العربية، الأجنبية أو المدبلجة .. ماذا تشاهدون؟

رغم أن المسلسلات التركية تحظى بنسبة متابعة عالية في الشرق الأوسط، إلا أن مجموعة (إم.بي.ٍسي) للإعلام قررت فرض حظر شامل على بثها ضمن باقة قنواتها. المجموعة أفصحت بأنها تلقت أوامر بوقف بث الدراما التلفزيونية التركية مع تصاعد التوتر بين أنقرة وبعض الدول العربية، وقال المتحدث باسمها إن ذلك سيؤثر على العائدات ونسب المشاهدة التي تصاعدت على مدار أكثر من عشرة أعوام. عاصم الغامدي تحدث إلى فاطمة أبوعاصي المختصة في مجال الإنتاج الفني وسألها بداية عن حجم الإنتاج الدرامي التركي.

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من جهة أخرى بدأت الدراما الهندية في أخذ حصة من المشاهدين العرب في خطوة تعيد للأذهان رواج الأفلام الهندية في العالم العربي خلال تسعينيات القرن الماضي. عاصم الغامدي إلتقى مصطفى عبدالله مدير المحتوى والبرامج في قناة زِي ألوان Zee Alwan الهندية العربية وسأله بداية عن سبب اهتمامهم بالمحتوى الهندي وتخصيصهم قناة للمسلسلات الهندية المدبلجة باللغة العربية.