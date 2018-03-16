توفيت هذا الأربعاء الأديبة اللبنانية إميلي نصر الله عن عمر يناهز سبعة و ثمانين عاما. الكاتبة التي تلقب بأم الرواية اللبنانية اشتهرت بروايات عدة أهمها طيور أيلول. وقد ولدت في قرية الكفير جنوب لبنان عام 1931 . نيرفانا السعيد تحدثت إلى الروائية اللبنانية نجوى بركات و سألتها عن بدايات إميلي نصرالله و أدبها.
لبنان يودع إميلي نصر الله
- 16 مارس/ آذار 2018
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