لبنان يودع إميلي نصر الله

توفيت هذا الأربعاء الأديبة اللبنانية إميلي نصر الله عن عمر يناهز سبعة و ثمانين عاما. الكاتبة التي تلقب بأم الرواية اللبنانية اشتهرت بروايات عدة أهمها طيور أيلول. وقد ولدت في قرية الكفير جنوب لبنان عام 1931 . نيرفانا السعيد تحدثت إلى الروائية اللبنانية نجوى بركات و سألتها عن بدايات إميلي نصرالله و أدبها.