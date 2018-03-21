حَلِّق عالياً

قلِق من إعاقتك؟ إليك قصتي مع أول مقابلة عمل

دخلت وعصاي البيضاء أمامي وشعرت مباشرة بتوتر يتصاعد في أجواء الغرفة ، حتى وصلت إلى مقعدي وجلست عليه. ظل أعضاء اللجنة واقفين، لست أدري ما أذا نم ذلك عن احترامهم لي أو اندهاشهم من منظري. جلست وحاولت لملمة أطرافي، بانتظار أن ينطق أحدهم