حَلِّق عالياً

حَلِّق عالياً
رشا كشان: قصتي مع حلّق عالياً
الإعاقة والعمل الصحافي، هل يجتمعان؟ رشا كشان، الصحافية والمذيعة والمراسلة ببي بي سي عربي جمعت بين الاثنين وتحكي هنا قصتها مع الصحافة والإعاقة والنجاح.
- 27 مارس/ آذار 2018
لوسي إدواردز: قناتي ب "يوتيوب" قدمتني لبي بي سي
لم تكن لليافعة لوسي التي فقدت بصرها في السبعاة عشرة من عمرها خلفية أكاديمية أو خبرة بالصحافة لكنها وجدت في يوتيوب ملاذاً للحديث مع الملايين عن مشاعرها وحياتها الجديدة. لوسي تمكنت من الانضمام لبي بي سي عبر برنامج تدريبي لذوي الإعاقة، فما هي نصيحتها لكم؟
- 27 مارس/ آذار 2018
كريغ لانغران: BBC شجعتني على الافتخار بإعاقتي
"عسر القراءة" حالة تصيب الملايين حول العالم، فهل الصحافة خيار مناسب للمصابين بها؟ العشريني كريغ يعمل بأكثر الأقسام المعتمدة على الإبداع القصصي بBBC، فكيف حقق حلم حياته؟
- 27 مارس/ آذار 2018
مهدي موسوي: هل من الضروري الاعتراف بالإعاقة في مكان العمل؟
اعتلى مهدي سلم BBC الوظيفي درجة بعد الأخرى بنجاح، لكن ماذا كان أثر مصارحته لمديره بإعاقته غير المرئية؟
- 27 مارس/ آذار 2018
إليس بالمر: إعاقتي أوصلتني ل BBC
وُلد قبل موعده بشهور وتوفي شقيقه التوأم فنشأ إليس بإعاقات مختلفة في الحركة والحواس. الآن هو في الثالثة والعشرين، يحمل ماجستيراً في السياسة الدولية ويتحدث ثلاث لغات ويعمل كبير محررين ب BBC
- 27 مارس/ آذار 2018
"حلق عالياً" في برامج بي بي سي عربي
فن التصوير على كرسي متحرك
- 31 مارس/ آذار 2018
تصالَح مع إعاقتك، تُفتح لك الفُرص
- 29 مارس/ آذار 2018
يزيد أيت حمادوش: لا تساعدوني بل تفهموني
- 29 مارس/ آذار 2018
قلِق من إعاقتك؟ إليك قصتي مع أول مقابلة عمل
دخلت وعصاي البيضاء أمامي وشعرت مباشرة بتوتر يتصاعد في أجواء الغرفة ، حتى وصلت إلى مقعدي وجلست عليه. ظل أعضاء اللجنة واقفين، لست أدري ما أذا نم ذلك عن احترامهم لي أو اندهاشهم من منظري. جلست وحاولت لملمة أطرافي، بانتظار أن ينطق أحدهم
MS طي الكتمان
أفضل أن يعرفني الزملاء والأصدقاء والعالم لشخصي وكتابتي، لا لمرضي،خصوصاً أنه غير ظاهر للعين المجردة. لقد رأف بي القدر إذ حمّلني وزر إعاقة مستترة، فلم أهتك سترها وأجلب الشفقة لنفسي؟