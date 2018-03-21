حَلِّق عالياً

فيديو 2:32

رشا كشان: قصتي مع حلّق عالياً

الإعاقة والعمل الصحافي، هل يجتمعان؟ رشا كشان، الصحافية والمذيعة والمراسلة ببي بي سي عربي جمعت بين الاثنين وتحكي هنا قصتها مع الصحافة والإعاقة والنجاح.

  • 27 مارس/ آذار 2018
فيديو 2:38

لوسي إدواردز: قناتي ب "يوتيوب" قدمتني لبي بي سي

لم تكن لليافعة لوسي التي فقدت بصرها في السبعاة عشرة من عمرها خلفية أكاديمية أو خبرة بالصحافة لكنها وجدت في يوتيوب ملاذاً للحديث مع الملايين عن مشاعرها وحياتها الجديدة. لوسي تمكنت من الانضمام لبي بي سي عبر برنامج تدريبي لذوي الإعاقة، فما هي نصيحتها لكم؟

  • 27 مارس/ آذار 2018
فيديو 1:28

كريغ لانغران: BBC شجعتني على الافتخار بإعاقتي

"عسر القراءة" حالة تصيب الملايين حول العالم، فهل الصحافة خيار مناسب للمصابين بها؟ العشريني كريغ يعمل بأكثر الأقسام المعتمدة على الإبداع القصصي بBBC، فكيف حقق حلم حياته؟

  • 27 مارس/ آذار 2018
فيديو 1:42

مهدي موسوي: هل من الضروري الاعتراف بالإعاقة في مكان العمل؟

اعتلى مهدي سلم BBC الوظيفي درجة بعد الأخرى بنجاح، لكن ماذا كان أثر مصارحته لمديره بإعاقته غير المرئية؟

  • 27 مارس/ آذار 2018
فيديو 1:12

إليس بالمر: إعاقتي أوصلتني ل BBC

وُلد قبل موعده بشهور وتوفي شقيقه التوأم فنشأ إليس بإعاقات مختلفة في الحركة والحواس. الآن هو في الثالثة والعشرين، يحمل ماجستيراً في السياسة الدولية ويتحدث ثلاث لغات ويعمل كبير محررين ب BBC

  • 27 مارس/ آذار 2018
فيديو 4:26

فن التصوير على كرسي متحرك

  • 31 مارس/ آذار 2018
تسجيل صوتي 8:33

تصالَح مع إعاقتك، تُفتح لك الفُرص

  • 29 مارس/ آذار 2018
فيديو 2:46

يزيد أيت حمادوش: لا تساعدوني بل تفهموني

  • 29 مارس/ آذار 2018