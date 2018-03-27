تقنيات متطورة تعيد إحياء سفينة حربية بريطانية قديمة

السفينة الحربية أيرن ديوك إحدى السفن الحربية التابعة للبحرية الملكية البريطانية.

خلال جولته على السفينة, تعرف محمد طه على التقنيات التي تستخدمها السفينة, مثل أجهزة الاستشعار التي تساعد على معرفة الخطر وكيف يتم الدمج بين الأنظمة الجوية والبحرية.

يعرض البرنامج كل سبت 17.30 بتوقيت غرينتش

يمكنكم زيارة صفحة البرنامج على فيسبوك: facebook.com/bbc4tech

عنوان البرنامج على توتير هو :BBC4Tech@

صفحة محمد طه على تويتر: BBCTaha@

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