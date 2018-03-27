كريغ لانغران: BBC شجعتني على الافتخار بإعاقتي
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كريغ لانغران: بي بي سي شجعتني على الافتخار بإعاقتي

  • 27 مارس/ آذار 2018

"عسر القراءة" حالة تصيب الملايين حول العالم، فهل الصحافة خيار مناسب للمصابين بها؟ العشريني كريغ يعمل بأكثر الأقسام المعتمدة على الإبداع القصصي في بي بي سي، فكيف حقق حلم حياته؟