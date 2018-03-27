إليس بالمر: إعاقتي أوصلتني ل BBC

وُلد قبل موعده بشهور وتوفي شقيقه التوأم فنشأ إليس بإعاقات مختلفة في الحركة والحواس. الآإليس بالمر: إعاقتي أوصلتني ل BBCن هو في الثالثة والعشرين، يحمل ماجستيراً في السياسة الدولية ويتحدث ثلاث لغات ويعمل كبير محررين ب BBC