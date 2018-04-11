#دردشة_ليلية كيف ينظر الغرب إلى الشعوب العربية؟
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#دردشة_ليلية كيف ينظر الغرب إلى الشعوب العربية؟

  • 11 أبريل/ نيسان 2018

الفنان المصري عماد الصمَّاد يحاول بناء جسر ثقافي بين العالم العربي والغرب من خلال فيديوهات قصيره تحت عنوان "وحش الشرق الأوسط."