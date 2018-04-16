الضحك... هل يعزز الإنتاجية في العمل؟

منذ الأزمة الاقتصادية التي شهدها العالم قبل عشر سنوات يخشى بعض الموظفين الضحك في مكان العمل حتى لا يظن زملاؤهم أنهم لا يجدون ما يفعلونه. حتى ان بعضهم يفضل التواصل مع زملاءه المجاورين عبر رسائل البريد الإلكتروني على التحدث مباشرة إليهم. فهل فعلاً لم يعد هناك مكان للحديث بين رفاق العمل، أم أن الضحك قد يرسخ بيئة أكثر تماسكاً وابتكاراً؟

خلال العقدين الماضيين، بذل عالم الأعصاب الأمريكي روبرت بروفين الجهد الأكبر لمحاولة فهم الضحك ووجد أننا عادة ما نضحك خلال محادثات عادية أثناء العمل، ليس بسبب مزحة بل في لحظة تقارب واسترخاء مع الزملاء.

فهل يعزز الضحك الإنتاجية في العمل؟ منال جوهر تحاول الإجابة عن هذا السؤال في هذا التقرير.