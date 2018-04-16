دردشة_ليلية الصحفي أحمد أبو هميلة يتحدث عن أول مجلة بطريقة بريل في الشرق الأوسط

#دردشة_ليلية الصحفي المصري أحمد أبو هميلة: "منذ التحاقي بمجال الإعلام كان حلمي أن أنقل المعرفة بجميع المجالات إلى المكفوفين في المجتمع، ومن هنا جاءت لي فكرة إنشاء أول مجلة "بريل" في مصر والشرق الاوسط موجهة للمكفوفين."