عنها_في_نصف_ساعة| سيدات تنظيم الدولة بالسجون العراقية

القانون العراقي يفرق بين السيدات اللائي ساعدن مقاتلي تنظيم الدولة الإسلامية وبين السيدات اللائي أجبرن على الزواج بأعضاء التنظيم
منال فنجان، أستاذ القانون الدستوري متحدثة لـ #عنها_في_نصف_ساعة.
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القانون العراقي يفرق بين السيدات اللائي ساعدن مقاتلي تنظيم الدولة الإسلامية وبين السيدات اللائي أجبرن على الزواج بأعضاء التنظيم
منال فنجان، أستاذ القانون الدستوري متحدثة لـ #عنها_في_نصف_ساعة.