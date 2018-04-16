#عنها_في_نصف_ساعة| سيدات تنظيم الدولة بالسجون العراقية
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#عنها_في_نصف_ساعة| سيدات تنظيم الدولة بالسجون العراقية

  • 16 أبريل/ نيسان 2018

القانون العراقي يفرق بين السيدات اللائي ساعدن مقاتلي تنظيم الدولة الإسلامية وبين السيدات اللائي أجبرن على الزواج بأعضاء التنظيم

منال فنجان، أستاذ القانون الدستوري متحدثة لـ #عنها_في_نصف_ساعة.

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