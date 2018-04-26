لماذا يربط الناس تفاؤلهم أو تشاؤمهم بحيوانات أو علامات؟

ولكن، ما هو تفسير تبني الأشخاص لمعقتدات الفأل الحسن أو السيء؟
سوسن صبوح سألت الأستاذ والباحث في علم النفس الاجتماعي الدكتور مصطفى شكدالي.
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ولكن، ما هو تفسير تبني الأشخاص لمعقتدات الفأل الحسن أو السيء؟
سوسن صبوح سألت الأستاذ والباحث في علم النفس الاجتماعي الدكتور مصطفى شكدالي.