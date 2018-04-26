لماذا يربط الناس تفاؤلهم أو تشاؤمهم بحيوانات أو علامات؟
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لماذا يربط الناس تفاؤلهم أو تشاؤمهم بحيوانات أو علامات؟

  • 26 أبريل/ نيسان 2018

ولكن، ما هو تفسير تبني الأشخاص لمعقتدات الفأل الحسن أو السيء؟

سوسن صبوح سألت الأستاذ والباحث في علم النفس الاجتماعي الدكتور مصطفى شكدالي.