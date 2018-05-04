ما معنى عبارة Teaching prisoners؟
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ما معنى عبارة Teaching prisoners؟

  • 4 مايو/ أيار 2018

في اكسترا اينجليش اليوم نناقش فكرة تعليم المساجين teaching prisoners القراءة to read