مشروع لتوصيل الطلبات عبر طائرات دون طيار في السعودية

في السعودية, تسعى شركة "بوينغ" الأمريكية الكبرى لصناعة الطائرات إلى الإستحواذ على خدمات توصيل الطلبات باستخدام طائرات دون طيار مثل خدمة شبكة "أمازون".

يأتي ذلك في إطار سعيها إلى امتلاك قدرات وخبرات أكبر في مجال الطائرات دون طيار، كما تنظم الشركة مسابقة سنوية للطلاب في هذا المجال.

محمد طه زار السعودية واطلع على تفاصيل هذا المشروع.

يعرض البرنامج كل سبت 17.30 بتوقيت غرينتش.

يمكنكم زيارة صفحة البرنامج على فيسبوك: facebook.com/bbc4tech

عنوان البرنامج على تويتر هو :BBC4Tech@

صفحة محمد طه على تويتر: BBCTaha@

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