تقنية تعطي بيانات عن أداء الرياضي وكيفية تحسينه

شهدت شوارع العاصمة البريطانية لندن مؤخراً تنافس أهم عدائي المسافات الطويلة معا في وقت واحد ومن بينهم أليود كيبتشوغ وكينينيسا بيكيلي ومحمد فرح وذلك في إطار منافسات ماراثون لندن.

محمد طه شارك أيضاً مع هؤلاء العدائين الكبار في السباق وتعرف على بعض أهم التقنيات التي تساعد في تحسين الأداء أثناء الجري, ومن بينها تقنية فرش الحذاء الذكي الذي يعطي بيانات كاملة عن أداء الرياضي وكيفية تحسينه.

يعرض البرنامج كل سبت 17.30 بتوقيت غرينتش.

يمكنكم زيارة صفحة البرنامج على فيسبوك: facebook.com/bbc4tech

عنوان البرنامج على تويتر هو :BBC4Tech@

صفحة محمد طه على تويتر: BBCTaha@

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