"المشهد" مع ندى زيدان

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"المشهد" مع ندى زيدان

28 مايو/ أيار 2018

للمرة الأولى، تروي ندى زيدان ل "المشهد" التحدي الذي قادها لدخول مجال سباق السيارات، وانطلاقتها في ممارسة أنواع رياضة أخرى، كانت محصورة عادة بالرجال.

كسرت ندى زيدان هذه الصورة ، وكانت المرأة الأولى التي تشارك وتفوز ببطولة السيارات في قطر، وأول امرأة خليجية تمارس الرماية وأول امرأة تمثل الخليج في حمل شعلة الأولمبياد في لندن عام 2012.

من ذكريات تهجير أهلها من فلسطين عام 1948، الى طفولة عاشتها خلال الحرب الأهلية في لبنان، ثم ممارستها مهنة التمريض في قطر، حيث لم يعتد الناس أيضاً عمل امرأة عربية في هذا المجال، ثم دخول عالم الرياضة.

ندى زيدان، في المشهد مع جيزال خوري