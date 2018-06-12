ما معنى عبارة International Starchitects؟
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منطقة الخليج The Gulf تتحول إلى مركز للفنون Arts Hotspot وذلك بمساعدة من مشاهير المعماريين حول العالم.

  • 12 يونيو/ حزيران 2018