ضيفا إكسترا في أسبوع هما الشاعر المصري عماد غزالي والشاعر الجزائري عاشور فني، اللذان شاركانا تقديم فقرة "من الشاعر" في إكسترا خلال شهر رمضان، تعرفنا عليهما بشكل أكبر واحتفلنا معهما بعيد الفطر.
ضيفا إكسترا في أسبوع: الشاعر المصري عماد غزالي والشاعر الجزائري عاشور فني
- 16 يونيو/ حزيران 2018
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