هل يجب ضبط إنفعالاتنا ؟

الانفعال الشديد عند فوز فريقك المفضل أو خسارته هل هو مفيد أو مضر لصحتك الجسدية أو النفسية ؟

مع استمرار مباريات بطولة كأس العالم يرتفع عدد الفرق المضطرة للمغادرة بينما تمضي الفرق الناجحة الى المرحلة التالية .. مما يولد لدى مشجعي المنتخبات شعورا إما بالفرح العارم أو بالحزن الشديد .. ولكن الإنفعال بهذا الشكل قد يسبب مشاكل صحية كما لاحظنا عندما نُقل لاعب المنتخب الأرجنتيني السابق دييغو مارادونا إلى المستشفى بعد تأثره الشديد بخسارة المنتخب أمام فرنسا وخروجه من المنافسة

وكان الانفعال مع المباريات قاتلا بالنسبة لأحد محللي المباريات المصريين الذي فارق الحياة بعد خسارة مصر أمام السعودية .. فلماذا ينفعل البعض الى هذا الحد, وكيف يسيطر البعض الآخر على انفعالاته ؟ المزيد في تقرير محمد قطب