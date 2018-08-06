ما معنى عبارة Efficient Energy؟
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الدش shower مقابل حوض الاستحمام bath؟ أيهما الأكثر كفاءة في استهلاك الطاقة energy efficient؟

  • 6 أغسطس/ آب 2018