في الحلقة 48 من برنامج بي بي سي إكسترا نناقش تأثير الشخصيّة الإلتكرونية للفرد على شخصيّته الواقعية، ونسأل الطبيب النفسي والباحث د. إلياس أبو جودة لماذا يَعتبر أن السمات التي تحملها الشخصيّة الإلكترونيّة قد تكون خطيرة؟ كما نستقبل رجل الأعمال اللبناني نادر دادا، الناشط عبر مواقع التواصل الاجتماعي، لنسأله عن الفرق بين ما ينشره عبر ”العالم الافتراضي“ وبين حياته الواقعيّة. في الفيلم الخاص سنشاهد كيف تتواصل يوجينا كويدا مع الموتى عبر تطبيق ريبليكا!!
صور السلفي هل تجعلك نرجسيّاً؟
- 20 سبتمبر/ أيلول 2018
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