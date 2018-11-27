إكسترا تلفزيون

بي بي سي إكسترا في أسبوع

فيديو 27:14

إكسترا التلفزيوني: تقنية 5G الطريق لبناء المدن الذكية؟

هل تشكل تقنية 5G طريقا سريعا لبناء المدن الذكية حيث سيعيش البشر في المستقبل؟ وما هي المخاطر من هذه التقنية على صحة الإنسان والمعلومات الشخصية للمستخدم؟

  • 1 أكتوبر/ تشرين الأول 2019
فيديو 25:45

إكسترا التلفزيوني: العري بين الفن والإباحية

كيف تختلف حدود وصف العري من مجتمع لآخر؟ وما هو الفرق بين العري بهدف الإباحية والعري لأهداف فنية محضة؟ وإلى أي درجة يتقبل المجتمع هذا النوع من الفن؟

  • 30 سبتمبر/ أيلول 2019
فيديو 29:45

بي بي سي إكسترا: مهن غير اعتيادية

تتناول الحلقة الصورة النمطية عن المهن في المجتمعات العربية ربطا بين بعض المهن وبجنس معين أو جنسية معينة... مهن قد تكون حكرا على الرجال أو النساء فقط. وما هي أغرب المهن في العالم؟

  • 11 نوفمبر/ تشرين الثاني 2018
فيديو 29:17

الزواج المختلط... نظرةٌ فابتسامة فسلامٌ فكلامٌ فموعدٌ فلقـاءُ

ما هي عوائق الزواج المختلط في مجتمعاتنا العربية؟ وكيف يمكن لشخصين لا يجمع بينهما الدين أو اللغة أو الجنسية من الارتباط وإنشاء عائلة؟

  • 18 نوفمبر/ تشرين الثاني 2018
فيديو 29:50

من هم السامريون وما علاقتهم باليهودية والإسلام؟

يلقي برنامج بي بي سي اكسترا الضوء على واقع بعض الأقليات في الشرق الأوسط ونتعرف على السامريين، إحدى أقدم الطوائف الدينية الموجودة في فلسطين والتي كادت أن تختفي في القرن التاسع عشر.

  • 15 نوفمبر/ تشرين الثاني 2018

فن بي بي سي إكسترا

فيديو 1:19

شاب أردني يتحدى التقاليد برقص الباليه

  • 29 يناير/ كانون الثاني 2019
فيديو 1:27

رقصة التانغو أنقذتني من أعراض الباركنسون

  • 28 يناير/ كانون الثاني 2019
فيديو 1:01

رندا مخول: أفضّل لقب رقّاصة وليس راقصة

  • 28 يناير/ كانون الثاني 2019
فيديو 1:30

فرقة خواطر الظلام ترقص على أنغام بي بي سي إكسترا

  • 25 يناير/ كانون الثاني 2019
فيديو 3:30

الفنانة عبير نعمة تغني صلاة المهاتما غاندي

  • 25 يناير/ كانون الثاني 2019
فيديو 1:59

فايا يونان على موعد مع الحب في بي بي سي إكسترا

  • 24 يناير/ كانون الثاني 2019
فيديو 2:25

غناء "الراب" ولكن بلغة القرآن العربية الفصحى

  • 24 يناير/ كانون الثاني 2019
فيديو 2:35

"إذا شي نهار" مع الفرقة اللبنانية أدونيس

  • 24 يناير/ كانون الثاني 2019
فيديو 5:35

يوسف حسين: يجب على الشباب الاهتمام بالسياسة

  • 31 يناير/ كانون الثاني 2019
فيديو 5:41

رندا مخّول: أحياناً أصلّي وأنا أتمايل رقصاً ودلعاً

  • 29 يناير/ كانون الثاني 2019
فيديو 4:15

التعبير الجنساني في فن الرقص

  • 24 يناير/ كانون الثاني 2019
فيديو 7:51

ثدي المرأة يتحول عملاً فنياً بين يدي الفنانة ملدا صمادي

  • 24 يناير/ كانون الثاني 2019

حلقات سابقة

فيديو 27:10

إكسترا التلفزيوني: الحيوانات بين رحمة الطبيعة وعنف الإنسان

  • 20 سبتمبر/ أيلول 2019
فيديو 27:41

إكسترا التلفزيوني: المشي #خطوةـليهم تضامناً مع #اللاجئين حول العالم

  • 19 سبتمبر/ أيلول 2019
فيديو 27:30

إكسترا التلفزيوني: كيف يتم خداع الشباب للسير في طريق الإرهاب

  • 17 سبتمبر/ أيلول 2019
فيديو 27:59

إكسترا التلفزيوني: جذور الإرهاب وأشكاله بعيون ضحاياه

  • 16 سبتمبر/ أيلول 2019
فيديو 26:44

إكسترا التلفزيوني: الموت وتجربة العودة من الحياة الأخرى

  • 9 سبتمبر/ أيلول 2019
فيديو 27:48

إكسترا التلفزيوني: تجربة الموت والاستعداد لمفارقة الحياة

  • 6 سبتمبر/ أيلول 2019
فيديو 27:33

إكسترا التلفزيوني: فن البساطة في العيش والعمل والاستمتاع

  • 3 سبتمبر/ أيلول 2019
فيديو 27:31

إكسترا التلفزيوني: فن البساطة في السفر والترحال حول العالم

  • 28 أغسطس/ آب 2019
فيديو 27:38

إكسترا التلفزيوني: البحث العلمي في الجامعات وهجرة العقول العربية

  • 27 أغسطس/ آب 2019
فيديو 26:23

إكسترا التلفزيوني: إعادة إحياء التراث بمواهب الشباب العربي

  • 27 أغسطس/ آب 2019
فيديو 27:47

إكسترا التلفزيوني: الذباب الإلكتروني بين السعودية وقطر

  • 21 أغسطس/ آب 2019
فيديو 27:14

إكسترا التلفزيوني: نظرات مختلفة عن الموروث الديني

  • 21 أغسطس/ آب 2019
فيديو 25:20

إكسترا التلفزيوني: الشباب والفن غير الاعتيادي

  • 16 أغسطس/ آب 2019
فيديو 26:54

إكسترا التلفزيوني: كيف يتم اختيار الشريك؟

  • 14 أغسطس/ آب 2019
فيديو 27:52

إكسترا التلفزيوني: كيف يمكن الاستفادة من تدوير النفايات؟

  • 1 أغسطس/ آب 2019
فيديو 27:05

إكسترا التلفزيوني: "خاوة خاوة" بين المغرب والجزائر

  • 6 أغسطس/ آب 2019
فيديو 27:52

إكسترا التلفزيوني: كيف تستعد لمقابلة عمل وتحصل على وظيفة؟

  • 31 يوليو/ تموز 2019
فيديو 26:27

إكسترا التلفزيوني: بطالة الشباب في الدول العربية

  • 25 يوليو/ تموز 2019
فيديو 27:03

إكسترا التلفزيوني: كيف ستكون الحياة على كوكب المريخ؟

  • 24 يوليو/ تموز 2019
فيديو 27:16

إكسترا التلفزيوني: كيف تصبح ضمن قائمة الأغنياء؟

  • 15 يوليو/ تموز 2019
فيديو 26:52

إكسترا التلفزيوني: الاكتئاب مرض يتفشى لدى الشباب العربي

  • 10 يوليو/ تموز 2019
فيديو 27:50

إكسترا التلفزيوني: القرف لماذا تشعر بالقرف والاشمئزاز؟

  • 9 يوليو/ تموز 2019
فيديو 25:39

إكسترا التلفزيوني: فن الشارع في ساحة جامع الفنا في مراكش المغربية

  • 9 يوليو/ تموز 2019
فيديو 27:51

يهود المشرق: ضحية صراع ديني أم استغلال سياسي؟

  • 9 يوليو/ تموز 2019
فيديو 27:54

إكسترا التلفزيوني: يهود شمال أفريقيا

  • 28 يونيو/ حزيران 2019
فيديو 27:16

إكسترا التلفزيوني: الأب العازب حين يكون رب وربّة المنزل

  • 22 يونيو/ حزيران 2019
فيديو 25:26

إكسترا التلفزيوني: مسرح الدمى والعرائس... شخصيات من صنع الخيال المبدع

  • 19 يونيو/ حزيران 2019
فيديو 30:18

إكسترا التلفزيوني: عيد الفطر بالألوان في الدول العربية

  • 12 يونيو/ حزيران 2019
فيديو 27:40

إكسترا التلفزيوني: عيد الفطر في هتاف الشوارع والأناشيد والانترنت

  • 6 يونيو/ حزيران 2019
فيديو 28:18

إكسترا التلفزيوني: كيف تصوم شهر رمضان تكنولوجيّاً ورياضيّاً

  • 23 مايو/ أيار 2019
فيديو 26:42

إكسترا التلفزيوني: في السودان... الثورة أنثى وكنداكة

  • 21 مايو/ أيار 2019
فيديو 26:47

إكسترا التلفزيوني: شباب الجزائر بعيون وكاميرا بي بي سي

  • 21 مايو/ أيار 2019
فيديو 27:18

إكسترا التلفزيوني: هجرة العقول، هل هي نعمة أم نقمة؟

  • 27 أبريل/ نيسان 2019
فيديو 30:24

إكسترا التلفزيوني: قوارب الموت والهجرة غير الشرعية

  • 19 أبريل/ نيسان 2019
فيديو 26:44

إكسترا التلفزيوني: شباب عربي مبدع في مدينة الضباب

  • 3 مايو/ أيار 2019
فيديو 26:41

إكسترا التلفزيوني: الروبوت "ناو" يتحدّى مريم في اللهجة المغربية

  • 18 أبريل/ نيسان 2019
فيديو 27:06

إكسترا التلفزيوني: مهرجان بي بي سي عربي في نسخته الخامسة

  • 3 أبريل/ نيسان 2019
فيديو 28:02

إكسترا التلفزيوني: مهرجان بي بي سي. عربي في نسخته الخامسة

  • 30 مارس/ آذار 2019
فيديو 27:40

إكسترا التلفزيوني: رغبةً في الجَمال... عمليات التجميل قد تتحول إلى كارثة

  • 10 أبريل/ نيسان 2019
فيديو 26:50

إكسترا التلفزيوني: كيف تحوّل فكرتك إلى شركة ناشئة؟

  • 9 أبريل/ نيسان 2019
فيديو 27:06

إكسترا التلفزيوني: الاعتقال التعسفي لإسكات الأصوات وتخويف العائلات

  • 23 مارس/ آذار 2019
فيديو 27:15

إكسترا التلفزيوني: تجربة الاعتقال في السجن العربي الكبير

  • 21 مارس/ آذار 2019
فيديو 29:06

إكسترا التلفزيوني: باسم يوسف و"السحس" في مواجهة غذائية

  • 8 مارس/ آذار 2019
فيديو 30:17

إكسترا التلفزيوني: عندما يصبح النظام الغذائي خطراً

  • 6 مارس/ آذار 2019
فيديو 26:58

إكسترا التلفزيوني: المرأة العربية متعلمة ولكن ليست عاملة!

  • 13 مارس/ آذار 2019
فيديو 27:01

إكسترا التلفزيوني: الرياضة بين العشق والتعصب

  • 4 مارس/ آذار 2019
فيديو 26:11

إكسترا التلفزيوني: ماذا لو امتلكت قوة "خارقة"؟

  • 2 مارس/ آذار 2019
فيديو 30:05

إكسترا التلفزيوني: أعراض الإدمان السلوكي وسبل علاجه

  • 26 فبراير/ شباط 2019
فيديو 26:32

إكسترا التلفزيوني: السياحة الداخلية في الدول العربية

  • 20 فبراير/ شباط 2019
فيديو 27:02

إكسترا التلفزيوني: صور الحياة والموت في زمن الحرب

  • 13 فبراير/ شباط 2019
فيديو 26:26

إكسترا التلفزيوني: "سيفوس" بين الأزمان والمجرات

  • 11 فبراير/ شباط 2019
فيديو 27:08

إكسترا التلفزيوني: معايير الجمال... الغلبة للمرأة أم الرجل؟

  • 6 فبراير/ شباط 2019
فيديو 27:03

إكسترا التلفزيوني: معاناة الأمهات العازبات

  • 30 يناير/ كانون الثاني 2019
فيديو 26:45

إكسترا التلفزيوني: الكوميديا... نكتة قد تعرّضك للسجن وربما القتل

  • 26 يناير/ كانون الثاني 2019
فيديو 26:14

إكسترا التلفزيوني: فن الرقص لعلاج الروح والجسد

  • 18 يناير/ كانون الثاني 2019
فيديو 26:43

إكسترا التلفزيوني: صغار بمواهب كبيرة

  • 23 يناير/ كانون الثاني 2019
فيديو 26:43

إكسترا التلفزيوني: أغاني زمن الكرتون الجميل

  • 16 يناير/ كانون الثاني 2019
فيديو 26:32

إكسترا التلفزيوني: تطلعات الشباب العربي بين عامين

  • 2 يناير/ كانون الثاني 2019
فيديو 27:05

إكسترا التلفزيوني: حصاد سنة من إنجازات الشباب العربي

  • 28 ديسمبر/ كانون الأول 2018
فيديو 26:54

إكسترا التلفزيوني: الفصحى والعامية... لهجات بألسن متعددة

  • 11 يناير/ كانون الثاني 2019
فيديو 27:13

إكسترا التلفزيوني: الراب العربي شكل موسيقي يدعو للتغيير

  • 9 يناير/ كانون الثاني 2019
فيديو 27:20

إكسترا التلفزيوني: المتنمّر... أسدٌ عليّ وفي الحروب نعامةٌ

  • 4 يناير/ كانون الثاني 2019
فيديو 27:12

إكسترا التلفزيوني: التحرش الجنسي ليس غزلاً

  • 21 ديسمبر/ كانون الأول 2018
فيديو 27:58

إكسترا التلفزيوني: ولادة المسيح بين آلام المخاض ومصير مسيحيي الشرق

  • 26 ديسمبر/ كانون الأول 2018
فيديو 27:03

إكسترا التلفزيوني: تحرش واغتصاب خلف الأبواب المغلقة

  • 19 ديسمبر/ كانون الأول 2018
فيديو 27:10

إكسترا التلفزيوني: الفن وسيلة للرزق ولقمة العيش

  • 17 ديسمبر/ كانون الأول 2018
فيديو 27:02

الطب البديل من ألم الإبر إلى يوغا الضحك

  • 13 ديسمبر/ كانون الأول 2018
فيديو 27:16

إكسترا التلفزيوني: الجنسانية في الفنون... وغرف النوم

  • 8 ديسمبر/ كانون الأول 2018
فيديو 25:59

الموسيقى لغة عالمية واحدة عابرة للحدود

  • 28 نوفمبر/ تشرين الثاني 2018
فيديو 29:50

عندما حاول السرطان جرّهم إلى الموت... أعادهم الأمل إلى الحياة

  • 27 نوفمبر/ تشرين الثاني 2018
فيديو 26:28

حين تكون الإعاقة حافزاً للتميز والعطاء

  • 10 ديسمبر/ كانون الأول 2018
فيديو 29:13

الشعوب العربية: صور نمطية أم تعددية وتنوع؟

  • 8 نوفمبر/ تشرين الثاني 2018
بالصور

بالصور: احتفالات السنة الأمازيغية وعمالقة الفن المصري

  • 19 يناير/ كانون الثاني 2019
بالصور

بعدسات الجمهور: "زي موحد"

  • 6 ديسمبر/ كانون الأول 2018

خسوف القمر: "الذئب الدموي العملاق"

  • 21 يناير/ كانون الثاني 2019

جدول البث التلفزيوني

  • 26 أكتوبر/ تشرين الأول 2016

جدول البث الإذاعي

  • 26 أكتوبر/ تشرين الأول 2016

استقبال البث

  • 26 أكتوبر/ تشرين الأول 2016

أفلام بي بي سي إكسترا

السادية في الممارسات الجنسية عند المجتمعات العربية

تحقيق مصور وخاص لفريق برنامج بي بي سي إكسترا.

الطفلة ماريا مرتضى... موهبة سينمائية واعدة

ماريا مرتضى الطيب عمرها ثماني سنوات طفلة موهوبة أنتجت فيلمها الكوميدي "ساخر ومشعوذ" وعملت فيه مساعدة مخرج وكاتبة سيناريو.

تحويل الأبجدية العربية إلى لوحة فنية

الخطاط والفنان السوري فادي العويد يقدم من خلال تجربة فنية تتميز بأسلوب تشكيلي يعيد تشكيل الأبجدية العربية بطريقة تصويرية متميزة.

“ماي كالي” المنصّة الوحيدة للمثليّين في الأردن

نتعرّف في هذا الفيلم على منصّة ”ماي كالي“، المجلّة الإلكترونيّة الوحيدة التي تُعنى بشؤون المثليّين جنسيّاً في الأردن، والتي تعمل رغم حجب موقعها الإكتروني محليّاً.

كيف تبدو علاقة الإنسان بالعالم الرقمي؟

نتابع في هذا الفيلم كيف تعبّر الفنانة السوريّة سلافة حجازي عن علاقة الإنسان بالتكنولوجيا الرقمية من خلال معرض للفنّ البصري.

تطبيق يمكّنكم من التواصل افتراضيّاً مع الموتى!

نتابع في هذا الفيلم كيف تتواصل يوجينا كويدا افتراضيّاً مع الموتى عبر تطبيق ريبليكا!!

صور السلفي هل تجعلك نرجسيّاً؟

ماهو تأثير الشخصيّة الإلتكرونية للفرد على شخصيّته الواقعية؟

فن بي بي سي إكسترا

فيديو 1:19

شاب أردني يتحدى التقاليد برقص الباليه

  • 29 يناير/ كانون الثاني 2019
فيديو 1:27

رقصة التانغو أنقذتني من أعراض الباركنسون

  • 28 يناير/ كانون الثاني 2019
فيديو 1:01

رندا مخول: أفضّل لقب رقّاصة وليس راقصة

  • 28 يناير/ كانون الثاني 2019
فيديو 1:30

فرقة خواطر الظلام ترقص على أنغام بي بي سي إكسترا

  • 25 يناير/ كانون الثاني 2019
فيديو 3:30

الفنانة عبير نعمة تغني صلاة المهاتما غاندي

  • 25 يناير/ كانون الثاني 2019
فيديو 1:59

فايا يونان على موعد مع الحب في بي بي سي إكسترا

  • 24 يناير/ كانون الثاني 2019
فيديو 2:25

غناء "الراب" ولكن بلغة القرآن العربية الفصحى

  • 24 يناير/ كانون الثاني 2019
فيديو 2:35

"إذا شي نهار" مع الفرقة اللبنانية أدونيس

  • 24 يناير/ كانون الثاني 2019