إكسترا تلفزيون
بي بي سي إكسترا في أسبوع
إكسترا التلفزيوني: تقنية 5G الطريق لبناء المدن الذكية؟
هل تشكل تقنية 5G طريقا سريعا لبناء المدن الذكية حيث سيعيش البشر في المستقبل؟ وما هي المخاطر من هذه التقنية على صحة الإنسان والمعلومات الشخصية للمستخدم؟
- 1 أكتوبر/ تشرين الأول 2019
إكسترا التلفزيوني: العري بين الفن والإباحية
كيف تختلف حدود وصف العري من مجتمع لآخر؟ وما هو الفرق بين العري بهدف الإباحية والعري لأهداف فنية محضة؟ وإلى أي درجة يتقبل المجتمع هذا النوع من الفن؟
- 30 سبتمبر/ أيلول 2019
بي بي سي إكسترا: مهن غير اعتيادية
تتناول الحلقة الصورة النمطية عن المهن في المجتمعات العربية ربطا بين بعض المهن وبجنس معين أو جنسية معينة... مهن قد تكون حكرا على الرجال أو النساء فقط. وما هي أغرب المهن في العالم؟
- 11 نوفمبر/ تشرين الثاني 2018
الزواج المختلط... نظرةٌ فابتسامة فسلامٌ فكلامٌ فموعدٌ فلقـاءُ
ما هي عوائق الزواج المختلط في مجتمعاتنا العربية؟ وكيف يمكن لشخصين لا يجمع بينهما الدين أو اللغة أو الجنسية من الارتباط وإنشاء عائلة؟
- 18 نوفمبر/ تشرين الثاني 2018
من هم السامريون وما علاقتهم باليهودية والإسلام؟
يلقي برنامج بي بي سي اكسترا الضوء على واقع بعض الأقليات في الشرق الأوسط ونتعرف على السامريين، إحدى أقدم الطوائف الدينية الموجودة في فلسطين والتي كادت أن تختفي في القرن التاسع عشر.
- 15 نوفمبر/ تشرين الثاني 2018
فن بي بي سي إكسترا
يوسف حسين: يجب على الشباب الاهتمام بالسياسة
- 31 يناير/ كانون الثاني 2019
رندا مخّول: أحياناً أصلّي وأنا أتمايل رقصاً ودلعاً
- 29 يناير/ كانون الثاني 2019
التعبير الجنساني في فن الرقص
- 24 يناير/ كانون الثاني 2019
ثدي المرأة يتحول عملاً فنياً بين يدي الفنانة ملدا صمادي
- 24 يناير/ كانون الثاني 2019
حلقات سابقة
إكسترا التلفزيوني: الحيوانات بين رحمة الطبيعة وعنف الإنسان
- 20 سبتمبر/ أيلول 2019
إكسترا التلفزيوني: المشي #خطوةـليهم تضامناً مع #اللاجئين حول العالم
- 19 سبتمبر/ أيلول 2019
إكسترا التلفزيوني: كيف يتم خداع الشباب للسير في طريق الإرهاب
- 17 سبتمبر/ أيلول 2019
إكسترا التلفزيوني: جذور الإرهاب وأشكاله بعيون ضحاياه
- 16 سبتمبر/ أيلول 2019
إكسترا التلفزيوني: الموت وتجربة العودة من الحياة الأخرى
- 9 سبتمبر/ أيلول 2019
إكسترا التلفزيوني: تجربة الموت والاستعداد لمفارقة الحياة
- 6 سبتمبر/ أيلول 2019
إكسترا التلفزيوني: فن البساطة في العيش والعمل والاستمتاع
- 3 سبتمبر/ أيلول 2019
إكسترا التلفزيوني: فن البساطة في السفر والترحال حول العالم
- 28 أغسطس/ آب 2019
إكسترا التلفزيوني: إعادة إحياء التراث بمواهب الشباب العربي
- 27 أغسطس/ آب 2019
إكسترا التلفزيوني: الذباب الإلكتروني بين السعودية وقطر
- 21 أغسطس/ آب 2019
إكسترا التلفزيوني: نظرات مختلفة عن الموروث الديني
- 21 أغسطس/ آب 2019
إكسترا التلفزيوني: الشباب والفن غير الاعتيادي
- 16 أغسطس/ آب 2019
إكسترا التلفزيوني: كيف يتم اختيار الشريك؟
- 14 أغسطس/ آب 2019
إكسترا التلفزيوني: كيف يمكن الاستفادة من تدوير النفايات؟
- 1 أغسطس/ آب 2019
إكسترا التلفزيوني: "خاوة خاوة" بين المغرب والجزائر
- 6 أغسطس/ آب 2019
إكسترا التلفزيوني: كيف تستعد لمقابلة عمل وتحصل على وظيفة؟
- 31 يوليو/ تموز 2019
إكسترا التلفزيوني: بطالة الشباب في الدول العربية
- 25 يوليو/ تموز 2019
إكسترا التلفزيوني: كيف ستكون الحياة على كوكب المريخ؟
- 24 يوليو/ تموز 2019
إكسترا التلفزيوني: كيف تصبح ضمن قائمة الأغنياء؟
- 15 يوليو/ تموز 2019
إكسترا التلفزيوني: الاكتئاب مرض يتفشى لدى الشباب العربي
- 10 يوليو/ تموز 2019
إكسترا التلفزيوني: القرف لماذا تشعر بالقرف والاشمئزاز؟
- 9 يوليو/ تموز 2019
يهود المشرق: ضحية صراع ديني أم استغلال سياسي؟
- 9 يوليو/ تموز 2019
إكسترا التلفزيوني: يهود شمال أفريقيا
- 28 يونيو/ حزيران 2019
إكسترا التلفزيوني: الأب العازب حين يكون رب وربّة المنزل
- 22 يونيو/ حزيران 2019
إكسترا التلفزيوني: مسرح الدمى والعرائس... شخصيات من صنع الخيال المبدع
- 19 يونيو/ حزيران 2019
إكسترا التلفزيوني: عيد الفطر بالألوان في الدول العربية
- 12 يونيو/ حزيران 2019
إكسترا التلفزيوني: عيد الفطر في هتاف الشوارع والأناشيد والانترنت
- 6 يونيو/ حزيران 2019
إكسترا التلفزيوني: كيف تصوم شهر رمضان تكنولوجيّاً ورياضيّاً
- 23 مايو/ أيار 2019
إكسترا التلفزيوني: في السودان... الثورة أنثى وكنداكة
- 21 مايو/ أيار 2019
إكسترا التلفزيوني: شباب الجزائر بعيون وكاميرا بي بي سي
- 21 مايو/ أيار 2019
إكسترا التلفزيوني: هجرة العقول، هل هي نعمة أم نقمة؟
- 27 أبريل/ نيسان 2019
إكسترا التلفزيوني: قوارب الموت والهجرة غير الشرعية
- 19 أبريل/ نيسان 2019
إكسترا التلفزيوني: شباب عربي مبدع في مدينة الضباب
- 3 مايو/ أيار 2019
إكسترا التلفزيوني: الروبوت "ناو" يتحدّى مريم في اللهجة المغربية
- 18 أبريل/ نيسان 2019
إكسترا التلفزيوني: مهرجان بي بي سي عربي في نسخته الخامسة
- 3 أبريل/ نيسان 2019
إكسترا التلفزيوني: مهرجان بي بي سي. عربي في نسخته الخامسة
- 30 مارس/ آذار 2019
إكسترا التلفزيوني: رغبةً في الجَمال... عمليات التجميل قد تتحول إلى كارثة
- 10 أبريل/ نيسان 2019
إكسترا التلفزيوني: كيف تحوّل فكرتك إلى شركة ناشئة؟
- 9 أبريل/ نيسان 2019
إكسترا التلفزيوني: تجربة الاعتقال في السجن العربي الكبير
- 21 مارس/ آذار 2019
إكسترا التلفزيوني: باسم يوسف و"السحس" في مواجهة غذائية
- 8 مارس/ آذار 2019
إكسترا التلفزيوني: عندما يصبح النظام الغذائي خطراً
- 6 مارس/ آذار 2019
إكسترا التلفزيوني: المرأة العربية متعلمة ولكن ليست عاملة!
- 13 مارس/ آذار 2019
إكسترا التلفزيوني: الرياضة بين العشق والتعصب
- 4 مارس/ آذار 2019
إكسترا التلفزيوني: ماذا لو امتلكت قوة "خارقة"؟
- 2 مارس/ آذار 2019
إكسترا التلفزيوني: أعراض الإدمان السلوكي وسبل علاجه
- 26 فبراير/ شباط 2019
إكسترا التلفزيوني: السياحة الداخلية في الدول العربية
- 20 فبراير/ شباط 2019
إكسترا التلفزيوني: صور الحياة والموت في زمن الحرب
- 13 فبراير/ شباط 2019
إكسترا التلفزيوني: "سيفوس" بين الأزمان والمجرات
- 11 فبراير/ شباط 2019
إكسترا التلفزيوني: معايير الجمال... الغلبة للمرأة أم الرجل؟
- 6 فبراير/ شباط 2019
إكسترا التلفزيوني: معاناة الأمهات العازبات
- 30 يناير/ كانون الثاني 2019
إكسترا التلفزيوني: الكوميديا... نكتة قد تعرّضك للسجن وربما القتل
- 26 يناير/ كانون الثاني 2019
إكسترا التلفزيوني: فن الرقص لعلاج الروح والجسد
- 18 يناير/ كانون الثاني 2019
إكسترا التلفزيوني: صغار بمواهب كبيرة
- 23 يناير/ كانون الثاني 2019
إكسترا التلفزيوني: أغاني زمن الكرتون الجميل
- 16 يناير/ كانون الثاني 2019
إكسترا التلفزيوني: تطلعات الشباب العربي بين عامين
- 2 يناير/ كانون الثاني 2019
إكسترا التلفزيوني: حصاد سنة من إنجازات الشباب العربي
- 28 ديسمبر/ كانون الأول 2018
إكسترا التلفزيوني: الفصحى والعامية... لهجات بألسن متعددة
- 11 يناير/ كانون الثاني 2019
إكسترا التلفزيوني: الراب العربي شكل موسيقي يدعو للتغيير
- 9 يناير/ كانون الثاني 2019
إكسترا التلفزيوني: المتنمّر... أسدٌ عليّ وفي الحروب نعامةٌ
- 4 يناير/ كانون الثاني 2019
إكسترا التلفزيوني: التحرش الجنسي ليس غزلاً
- 21 ديسمبر/ كانون الأول 2018
إكسترا التلفزيوني: ولادة المسيح بين آلام المخاض ومصير مسيحيي الشرق
- 26 ديسمبر/ كانون الأول 2018
إكسترا التلفزيوني: تحرش واغتصاب خلف الأبواب المغلقة
- 19 ديسمبر/ كانون الأول 2018
إكسترا التلفزيوني: الفن وسيلة للرزق ولقمة العيش
- 17 ديسمبر/ كانون الأول 2018
الطب البديل من ألم الإبر إلى يوغا الضحك
- 13 ديسمبر/ كانون الأول 2018
إكسترا التلفزيوني: الجنسانية في الفنون... وغرف النوم
- 8 ديسمبر/ كانون الأول 2018
الموسيقى لغة عالمية واحدة عابرة للحدود
- 28 نوفمبر/ تشرين الثاني 2018
عندما حاول السرطان جرّهم إلى الموت... أعادهم الأمل إلى الحياة
- 27 نوفمبر/ تشرين الثاني 2018
حين تكون الإعاقة حافزاً للتميز والعطاء
- 10 ديسمبر/ كانون الأول 2018
الشعوب العربية: صور نمطية أم تعددية وتنوع؟
- 8 نوفمبر/ تشرين الثاني 2018
بالصور: احتفالات السنة الأمازيغية وعمالقة الفن المصري
- 19 يناير/ كانون الثاني 2019
بعدسات الجمهور: "زي موحد"
- 6 ديسمبر/ كانون الأول 2018
خسوف القمر: "الذئب الدموي العملاق"
- 21 يناير/ كانون الثاني 2019
جدول البث التلفزيوني
- 26 أكتوبر/ تشرين الأول 2016
جدول البث الإذاعي
- 26 أكتوبر/ تشرين الأول 2016
استقبال البث
- 26 أكتوبر/ تشرين الأول 2016
أفلام بي بي سي إكسترا
الطفلة ماريا مرتضى... موهبة سينمائية واعدة
ماريا مرتضى الطيب عمرها ثماني سنوات طفلة موهوبة أنتجت فيلمها الكوميدي "ساخر ومشعوذ" وعملت فيه مساعدة مخرج وكاتبة سيناريو.
تحويل الأبجدية العربية إلى لوحة فنية
الخطاط والفنان السوري فادي العويد يقدم من خلال تجربة فنية تتميز بأسلوب تشكيلي يعيد تشكيل الأبجدية العربية بطريقة تصويرية متميزة.
“ماي كالي” المنصّة الوحيدة للمثليّين في الأردن
نتعرّف في هذا الفيلم على منصّة ”ماي كالي“، المجلّة الإلكترونيّة الوحيدة التي تُعنى بشؤون المثليّين جنسيّاً في الأردن، والتي تعمل رغم حجب موقعها الإكتروني محليّاً.
كيف تبدو علاقة الإنسان بالعالم الرقمي؟
نتابع في هذا الفيلم كيف تعبّر الفنانة السوريّة سلافة حجازي عن علاقة الإنسان بالتكنولوجيا الرقمية من خلال معرض للفنّ البصري.
تطبيق يمكّنكم من التواصل افتراضيّاً مع الموتى!
نتابع في هذا الفيلم كيف تتواصل يوجينا كويدا افتراضيّاً مع الموتى عبر تطبيق ريبليكا!!