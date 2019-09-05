تقنية للتحكم بالتلفاز عبر الإيماءات اليدوية أثناء مشاهدة كرة القدم

كثر منا مولعون برياضة كرة القدم ويحرص البعض على متابعة كافة مباريات الفرق التي يشجعونها على التلفاز.

لكن هذه التجربة قد تختلف في المستقبل وسيكون بإمكاننا التحكم بزاوية المشاهدة وتغيير مستوى الصوت والتحكم بالصورة فقط عبر الايماءات اليدوية.

داليا حيدر التقت بباحثين من إسبانيا طوروا تقنيات لاستبدال مبدأ التحكم بالأوامر الصوتية بالإيماءات اليدوية عبر كاميرا ومجسات يمكن تمرينها من قبل المستخدم وتطويرها باستمرار.

يعرض البرنامج كل سبت 17.30 بتوقيت غرينتش.

يمكنكم زيارة صفحة البرنامج على فيسبوك: facebook.com/bbc4tech

حساب البرنامج على تويتر هو :BBC4Tech@

حساب داليا حيدر على تويتر: daliahaidarBBC@