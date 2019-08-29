المهرجان ::::مهرجان بي بي سي عربي هو مبادرة تلتزم بدعم صناع الأفلام والصحفيين الموهوبين ممن يركز عملهم على القضايا الراهنة في العالم العربي. منذ 2014 استضاف مسرح الراديو )BBC RadioTheatre (التاريخي التابع لبي بي سي حدثاً سنوياً ضم عشرين عرضاً لأفلام اختيرت من بين مئات المشاركين من شتى أنحاء العالم. وتمر الأفلام بعملية اختيار دقيقة تتمثل في مرحلة انتقاء داخلي ثم تمر بعدها على لجنة من المحكمين تتألف من خبراء في شتى ميادين الصحافة وصناعة الأفلام الوثائقية.تعقب العروض مناقشات الجمهور وعروض حصرية وغيرها من الأحداث التي تبث على الهواء مباشرة. راجع صفحات المهرجان السابق لمعرفة المزيد عن البرامج والأحداث والمشاركين والفائزين.في 2020، سنواصل التعاون مع صناع الأفلام المائة الذين شكلت أعمالهم جزءاً من رحلتنا، متفاعلين معهم بشكل أكثر إنتاجية. وخلال العام المقبل، سندرس مقترحات تتعلق بأعمال واقعية عن المنطقة لإنجاز أعمال مع هذه المجموعة من الموهوبين.

ستظهر الأعمال المنجزة على هذا الموقع بالإضافة إلى قائمة أفلامنا المحددة على اليوتيوب.

الفعاليات الحية ::::تعرض في المهرجان أفلام قصيرة ووثائقيات تدور مواضيعها حول التغيرات الإجتماعية والسياسية الدائرة حاليا في العالم العربي، ويقام في مسرح الراديو )BBC Radio Theatre ( العريق والكائن في مقر بي بي سي في قلب العاصمة البريطانية لندن.

وتتبع العروض بندوات مع منتجي الأعمال يجيبون فيها على أسئلة الحاضرين يعززها برنامج خاص يتضمن القاء كلمات وعرض وسائل إيضاح تتطرق لعملية انتاج الوثائقيات في العالم العربي من الناحيتين الفنية والعملية.

أما آخر فعاليات المهرجان فهو حفل تقديم الجوائز الذي يبث مباشرة على شاشة بي بي سي عربي. ويشمل هذا الحفل، علاوة على تقديم الجوائز، عروضا موسيقية وكوميدية يقدمها فنانون محبوبون من العالم العربي.

من المهرجان :ستحظى كل الأفلام التي تختارها لجنة المهرجان بفرصة عرضها من خلال شاشة بي بي سي عربي، وذلك ضمن سلسلة برامج من المهرجان تقوم بايصال كل فعالياته إلى جمهورنا الذي يبلغ تعداده نحو 45 مليون مشاهد.

كما تتضمن سلسلة من المهرجان لقاءات خاصة مع مخرجي الأفلام المشاركة ومنتجيها وممثليها، مما يوصل كل فعاليات المهرجان إلى المشاهدين في كل منطقة الشرق الأوسط.

تتسلم بي بي سي سنويا المئات من طلبات المشاركة من شتى أرجاء العالم، تقوم لجنة الاختيار الأولي باختيار أفضلها لإعداد القائمة الطويلة وإحالتها إلى لجنة التحكيم. ويتكون البرنامج النهائي من 20 عمل في اربع فئات:

الفيلم القصير - أفلام روائية لا يتجاوز طولها 40 دقيقة

فيلم التحقيق الصحفي - أفلام تحقيق صحفي لا يتجاوز طولها 10 دقائق

الوثائقيات القصيرة - أفلام وثائقية واقعية لا يتجاوز طولها 40 دقيقة

الوثائقيات الاستقصائية - أفلام وثائقية واقعية يتراوح طولها بين 40 و90 دقيقة

علاوة على هذه الفئات، تقدم بي بي سي عربي جائزتي الصحفي الشاب وجائزة بي بي سي عربي لأفضل عمل صحفي لمشاركين بأعمال واقعية. تقدم الجائزة الأخيرة لأفضل عمل واقعي من الأعمال المشاركة اجمالا من نواحي الابتكار والحرفية والشجاعة والمثابرة الصحفية. أما الجائزتين الأخريين، فيتم اختيار الفائزين بهما من قبل فريق التحرير في بي بي سي عربي.

حفل توزيع الجوائز ::::يتوج المهرجان بحفل خاص متلفز توزع فيه الجوائز على الفائزين، يتضمن عروضا موسيقية وكوميدية لتكريم المشاركين في المسابقة.

يقوم أعضاء لجنة التحكيم وشخصيات سينمائية وصحفية مرموقة من أمثال آدم كورتيس وأورلا غيرين وفيرغال كين وغيرهم بتقديم الجوائز للفائزين.

وفي الماضي، تولى فنانون من أمثال الممثل التلفزيوني والسينمائي أيدي إيزارد والفنانة الكوميدية البريطانية شاب خورساندي ونجم التلفزيون الدولي وونهو تشونغ بتقديم الحفل. كما يختار المهرجان سنويا ضيفا من الموسيقيين تعكس أعماله القضايا المتعلقة بالمنافي والحرية والمساواة والمحاور التي تدور حولها الأفلام المشاركة.

جائزة بي بي سي عربي للصحفي الشاب :في كل عام، تقدم بي بي سي عربي جائزة لأكثر شاب واعد أو شابة واعده، تشمل التدريب والتوجيه والمعدات. وسيتم تدريب الفائز لتطوير مشروع وثائقي بهدف أن تكون هناك إمكانية لتكليفه به رسمياً من قبل بي بي سي. كما هناك إمكانية أيضاً بأن يتم عرض الإنتاج النهائي على شاشة بي بي سي عربي وفي المهرجان التالي .

لجنة المحكمين ::::مهرجان بي بي سي عربي عبارة عن مسابقة تتكون لجنة المحكمين فيها من عدد من الخبراء والممارسين في مجالي الصحافة والسينما.و نظم المهرجان مسابقةً تولت تحكيمَها لجنة من الخبراء في مجالي الصحافة والأفلام. واختارت اللجنة، كما هي العادة في كل سنة، فائزاً يحصل على جائزة عن كل فئة من فئات المسابقة. قائمة المحكمين لعام 2018 تضمنت عدة أسماء بارزة منها فاطمة منجي من القناة الرابعة البريطانية، فاطمة الرميحي من معهد الدوحة للأفلام. كان قد شارك في لجان في السنوات الماضية شخصيات من امثال يلدا حكيم من بي بي سي العالمية ومحلل شؤون الشرق الأوسط سلطان سعود القاسمي، وطوني خوري من بي بي سي العربي