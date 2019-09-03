إكسترا التلفزيوني: فن البساطة في العيش والعمل والاستمتاع

فن البساطة طريقة حياة تأخذ في الانتشار بين الأجيال الشابة في البلدان العربية، فكيف يمكنك العيش بأقل الأشياء من حولك، في البيت ومكان العمل وحتى السفر؟

في جزء ثان من بي بي سي إكسترا نستضيف سيدة الأعمال الشيماء محمد سعيد طيب، ومدربة فن البساطة عهد الزبيدي لإلقاء الضوء على تجربتهما في اختبار فن البساطة.

ومن خلال اتصال فيديو، تلقي رائدة الأعمال منار الهنائي على أهمية دور فن البساطة في مكان العمل وريادة الأعمال. كما يستعرض الفنان والمدرب أحمد الملاهي تجربته الفنية والفلسفية لطريقة الحياة من خلال فن البساطة.

كما يوجه جوشوا فيلدز ميلبورن من فريق فن البساطة في لوس انجليس رسالة خاصة من خلال بي بي سي إكسترا للشباب في المنطقة العربية.

يلقي برنامج إكسترا التلفزيوني الضوء على قصص إنسانية فريدة من حياتنا، نعيشها ونرويها للشباب العربي، أسبوعياً كل يوم ثلاثاء وخميس على شاشة بي بي سي عربي الساعة الخامسة والنصف بتوقيت غرينتش مساء.

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