تسريحة شعرك حرية تعبير

" يوم الشعر الجميل" في فنلندا، هذا اليوم فكرة أطلقها الفنلنديون من أصول إفريقية للاحتفال بشعرهم الإفريقي الذي يتطلب عناية خاصة.. هناك أكثر من خمسين ألف فنلندي من أصول إفريقية ويقولون إنهم جالية تكاد لا يشعر بوجودها المواطنون البيض الذين يؤمنون بمعايير الجمال الأوروبية وجمال الشعر الأملس .. أما في كاليفورنيا فقد أقر البرلمان قانونا يمنع التمييز العرقي ضد أساليب تصفيف الشعر المنتشرة بين الأمريكيين السود مثل الجدائل أو الأفرو أو الدريد لوكس وسيدخل القانون حيز التنفيذ مطلع العام المقبل . بسنت أكرم من مصر أعدت لنا هذا التقرير عن تأثير شكل و لون الشعر على الموظف في بيئة العمل ؟