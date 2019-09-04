ضيفنا اليوم شاعر عراقي – صلاح الحمداني - ربما يكون قد ترك بلاده جسدا منذ سنوات لكنه لايزال مرتبطا بها بشكل يتضح في انتاجه الفني المتنوع بين القصائد الشعرية والمجموعات القصصية وايضا الادوار التمثيلية والمسرحية .. تنوعت اعماله كما حولت بعض قصائده الى اغنيات , وحياته تحولت الى فيلم وثائقي اسمه " بغداد باريس - سيرة شاعر"
"اكتشفتُ الشعر في السجن" يقول ضيف إكسترا الشاعر العراقي صلاح الحمداني
- 4 سبتمبر/ أيلول 2019
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