العلاقة الشائكة بين المواطن والعامل الوافد

مليارا دينارِ سنويا -- أي نحو ثلاثة مليارات دولار -- هو حجمُ التحويلاتِ الماليةِ للعمالةِ الوافدةِ من الأردن إلى الخارج، كما قال وزيرُ العملِ الأردني نضال البَطاينة مؤخرا، معتبرا أن هذا المبلغَ يُضعفُ الاقتصادَ الأردني. في المقابل، يرى العديدُ من الأردنيين أن العمالةَ الوافدةَ تساهمُ بشكلٍ فعالٍ في السوقٍ المحلي، ويصعبُ الاستغناءُ عنها في ظلِ عزوفِ الشباب الأردني عن العملِ في قطاعاتٍ يعتبرون العملَ فيها أمرا مَعِيبا اجتماعيا.. المزيدُ في تقرير مراسل بي بي سي إكسترا محمد عدنان