ضيفة إكسترا مصممة ألعاب الفيديو فاخرة المنصوري تقول مجالها مزيج من كل شيء تحبه
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ضيفتنا اليوم فاخرة المنصوري صنعت من شغف الطفولة مهنة ,الخيال الذي شاهدته في ألعاب

  • 5 سبتمبر/ أيلول 2019

ضيفتنا اليوم فاخرة المنصوري صنعت من شغف الطفولة مهنة ,الخيال الذي شاهدته في ألعاب الفيديو أبهرها وألهمها لدراسة الكمبيوتر من أجل أن تكون هي من يصنع الألعاب , وبالفعل أصبحت اليوم مؤسسة ستوديو "هايبريد هيومانز " وهو ستوديو مستقل لتصميم الألعاب الإلكترونية خاصة على الهواتف النقالة مقره العاصمة الاماراتية أبوظبي

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