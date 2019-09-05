ضيفة إكسترا مصممة ألعاب الفيديو فاخرة المنصوري تقول مجالها مزيج من كل شيء تحبه

ضيفتنا اليوم فاخرة المنصوري صنعت من شغف الطفولة مهنة ,الخيال الذي شاهدته في ألعاب الفيديو أبهرها وألهمها لدراسة الكمبيوتر من أجل أن تكون هي من يصنع الألعاب , وبالفعل أصبحت اليوم مؤسسة ستوديو "هايبريد هيومانز " وهو ستوديو مستقل لتصميم الألعاب الإلكترونية خاصة على الهواتف النقالة مقره العاصمة الاماراتية أبوظبي