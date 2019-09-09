الموت وتجربة العودة من الحياة الأخرى

كيف عايش البعض تجربة العودة من الموت؟ وهل هناك لحظات يتمكن الإنسان فيها من غلبة الموت والعودة للحياة؟ تجارب شخصية لم يتمكن العلم من إثباتها حتى الآن ولكنها تبقى سؤالاً يقلق الطبيعة البشرية وفهمها للموت.