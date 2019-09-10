ما الذي يبحث عنه كل شخص على منصات التواصل الاجتماعي؟

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ما الذي يبحث عنه كل شخص على منصات التواصل الاجتماعي؟

10 سبتمبر/ أيلول 2019

بحسب دراسة أجرتها مؤسسة "غلوبال ويب إنديكس" فإن متوسط الوقت الذي يقضيه المستخدمون على منصات التواصل الاجتماعي ارتفع من 90 دقيقة إلى 143 دقيقة يومياً على مدار السنوات السبع الماضية.

نتائج الدراسة كشفت أن الفلبينيين هم أكثر من يقضي وقتاً على تلك الوسائل، بينما سجلت الجارة تايلاند أكثر معدل للتراجع في الاستخدام بين العامين الماضي والحالي.

فما الذي يبحث عنه الأشخاص في تطبيقاتهم المفضلة ليجعلهم يمضون كل هذا الوقت؟