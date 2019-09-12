الأرق: أسبابه وسبل علاجه

النوم سلطان مقولة يتداولها الكثيرون ممن يغلبهم النوم في أوقات مفاجئة، لكن ماذا عن هؤلاء الذين تقاوم أجسادهم هذا السلطان؟

كشف باحثون في جامعة "فلايندرز" Flinders الأسترالية أن الأرق المزمن الذي يصيب البعض في منتصف العمر تعود أسبابه إلى إصابتهم وهم أطفال ما بين الخامسة والعاشرة من العمر باضطرابات في السلوك لم يتم الانتباه إليها أو علاجها.

الباحثون استعانوا بمعلومات من دراسة سابقة أجريت في لندن في عام 1970 على حوالي 16000 طفل ولدوا في نفس الأسبوع.

لكن ما هو الأرق؟ وما هي أسباب الإصابة به؟ هذه الأسئلة حملتها بسنت أكرم إلى الدكتورة هبة عبد الأمير المتخصصة في جراحة الأعصاب من العراق