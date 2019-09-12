ضيفة إكسترا اليوم هي رسامة الغرافيتى السودانية أصيل دياب التي اشتهرت برسم صور المتظاهرين الذين سقطوا قتلى منذ بدء الحراك في السودان وذلك في محاولة لإبقاء صورهم حية في عيون محبيهم. حدثتنا عن سبب اتجاهها إلى فن الغرافيتي، وما الذي شعرت به مع بدء الثورة في السودان. بالإضافة إلى مواضيع كثيرة أخرى
فنانة الغرافيتي السودانية أصيل دياب: أجهز نفسي جسدياً وذهنياً قبل الخروج للشارع
- 12 سبتمبر/ أيلول 2019
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