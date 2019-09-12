فنانة الغرافيتي السودانية أصيل دياب: أجهز نفسي جسدياً وذهنياً قبل الخروج للشارع
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فنانة الغرافيتي السودانية أصيل دياب: أجهز نفسي جسدياً وذهنياً قبل الخروج للشارع

  • 12 سبتمبر/ أيلول 2019

ضيفة إكسترا اليوم هي رسامة الغرافيتى السودانية أصيل دياب التي اشتهرت برسم صور المتظاهرين الذين سقطوا قتلى منذ بدء الحراك في السودان وذلك في محاولة لإبقاء صورهم حية في عيون محبيهم. حدثتنا عن سبب اتجاهها إلى فن الغرافيتي، وما الذي شعرت به مع بدء الثورة في السودان. بالإضافة إلى مواضيع كثيرة أخرى

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