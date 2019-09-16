"المشهد" مع وزير خارجية البحرين

ليست الأزمة الراهنة مع قطر، الوحيدة في تاريخ العلاقات الخليجية - الخليجية. نشب خلاف حدودي بين البحرين وقطر عام 1937، وبلغ الخلاف ذروته في 1986 حين أنزلت قطر قوات عسكرية في مناطق متنازع عليها مع البحرين. آنذاك، ورغم الوساطة السعودية، توجّهت قطر عام 1991 منفردة بشكوى إلى "محكمة العدل الدولية" في لاهاي، لحلّ النزاع.

انتدب البحرين في "لاهاي"، وزير خارجيتها الحالي، خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة.

من الخلاف القديم إلى كواليس القطيعة والأزمة الحالية بين قطر ودول الخليج، يستعيد الوزير آل خليفة محطات من عمله الدبلوماسي.

يتذكّر مهمّته في لاهاي، لقاءاته في أروقة مبنى الأمم المتحدة في نيويورك، استضافة البحرين مؤتمر المنامة الاقتصادي برعاية الولايات المتحدة، الممثّلة ب"جاريد كوشنير"، صهر الرئيس ترامب، وبحضور صحافيين إسرائيليين للمرة الأولى لتغطية الحدث في البحرين.

يتحدث عن اكتشاف خليّة لحزب الله في البحرين، وتسليمه لوزير الداخلية اللبناني، وثائق تثبت تورّط حزب الله إعلامياً وتدريباً. ويتحدث عن خطوة البحرين والإمارات المنفتحة على النظام في سوريا، وعن تغريداته المثيرة للجدل.

وزير خارجية البحرين خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة

في "المشهد" مع جيزال خوري

الاثنين الساعة السابعة مساء بتوقيت غرينتش